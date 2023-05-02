«После сорока лет у женщин чаще всего наблюдается снижение функции яичников, и при еще регулярном цикле мы можем видеть симптомы снижения уровня эстрогенов, — объяснила «Доктору Питеру» врач-гинеколог семейной клиники «Роддом на Фурштатской» Наталья Боженко. — Меняется и обмен веществ, и если продолжать жизнь в прежнем ритме, не снижать калорийность рациона и вести малоподвижный образ жизни, то увеличение веса и ненужных объемов не заставит себя ждать, как ни печально. Особенно опасен растущий живот — отложение абдоминального жира, так называемый мужской тип ожирения. Он связан с инсулинорезистентностью и ведет к патологии сердечно-сосудистой системы.