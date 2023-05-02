Мне 45 лет. Пропало либидо, замучил цистит, и живот вырос. Менструальный цикл регулярный. Что делать?
Ирина
Что происходит в организме женщины за сорок
«После сорока лет у женщин чаще всего наблюдается снижение функции яичников, и при еще регулярном цикле мы можем видеть симптомы снижения уровня эстрогенов, — объяснила «Доктору Питеру» врач-гинеколог семейной клиники «Роддом на Фурштатской» Наталья Боженко. — Меняется и обмен веществ, и если продолжать жизнь в прежнем ритме, не снижать калорийность рациона и вести малоподвижный образ жизни, то увеличение веса и ненужных объемов не заставит себя ждать, как ни печально. Особенно опасен растущий живот — отложение абдоминального жира, так называемый мужской тип ожирения. Он связан с инсулинорезистентностью и ведет к патологии сердечно-сосудистой системы.
Почему не хочется секса и мучат циститы
«Снижение либидо связано как с гормональными причинами, так и с сухостью слизистых, что ведет к неприятным ощущениям при близости, — объясняет врач. — Здесь может помочь как локальная терапия эстрогенами (кремы, свечи), так и использование лубрикантов».
Что касается циститов, то в перименопаузе они могут возникать чаще, потому что рецепторы к эстрогенам есть и в органах мочевыводящей системы. Но врач призывает не забывать и о других причинах цистита, в том числе бактериальных.
«В гинекологии есть эстетическое направление — интимная контурная пластика, филлинг, — обращает внимание врач. — Они помогут восстановить утраченный объем тканей в интимной области, скорректировать форму половых губ, повысить влажность и упругость, что положительно скажется на качестве половой жизни. Эти методики также могут использоваться в комплексной терапии стрессового недержания мочи.
Гинеколог также рекомендует использовать для интимной гигиены мягкие очищающие средства, а не обычные мыло и гель.
Когда надо к врачу
«Если после сорока лет женщину беспокоят лишний вес, отсутствие либидо, частые циститы, то стоит обратиться к гинекологу, который оценит состояние слизистых, гормональный статус и при необходимости назначит лечение, а также к урологу, чтобы исключить хронические заболевания мочевого пузыря, и к эндокринологу — пройти обследование углеводного обмена, функции щитовидной железы».
Важно женщинам также не забывать и о посещении спортзала, активном образе жизни, отказе от вредных привычек, резюмирует доктор.