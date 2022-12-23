«Отдаем иммунологические долги»

«Против вируса SARS-CoV-2, которым мы уже массово переболели, сформировался популяционный иммунитет, — объяснил вирусолог Павел Волчков, пишет Ura.ru. — А вот иммунитет к вирусам гриппа ослаб, стал ниже определенного порога. Поэтому и случилась эпидемия».

Эксперт отметил, что сейчас уровень иммунитета к коронавирусной инфекции значительно выше, чем к гриппу, — в том числе и потому, что была проведена массовая вакцинация.

— Если популяционный иммунитет сформирован, то эпидемия будет переноситься легче либо вовсе может не возникнуть, когда его уровень очень высокий. То, что мы как раз и видим по отношению к SARS-CoV-2, — объяснил Павел Волчков.

Врачи также отмечают, что вынужденная изоляция из-за ковида долго ограничивала нас в контактах, и это тоже могло повлиять на развитие эпидемии.