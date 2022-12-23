Грипп и ковид одновременно заражают россиян в этом сезоне. Отмечается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией и свиным гриппом. Причем последний даже опаснее.
руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук
«Отдаем иммунологические долги»
«Против вируса SARS-CoV-2, которым мы уже массово переболели, сформировался популяционный иммунитет, — объяснил вирусолог Павел Волчков,
Эксперт отметил, что сейчас уровень иммунитета к коронавирусной инфекции значительно выше, чем к гриппу, — в том числе и потому, что была проведена массовая вакцинация.
— Если популяционный иммунитет сформирован, то эпидемия будет переноситься легче либо вовсе может не возникнуть, когда его уровень очень высокий. То, что мы как раз и видим по отношению к SARS-CoV-2, — объяснил Павел Волчков.
Врачи также отмечают, что вынужденная изоляция из-за ковида долго ограничивала нас в контактах, и это тоже могло повлиять на развитие эпидемии.
— В мире даже существует термин «отдать иммунологические долги». Это ожидаемая ситуация, и мы, честно говоря, опасаемся, что не только ОРВИ и гриппу мы будем отдавать эти «долги», но и другим инфекциям, —
«Грипп и пневмококк ходят за ручку»
Грипп — самая тяжелая из всех респираторных инфекций. Это сильнейший стресс для организма. Болезнь не стоит недооценивать, главная ее опасность — осложнения. В первую очередь уязвимы легкие — может развиться пневмония, также страдают сердце, другие органы и системы.
— Грипп и пневмококковая инфекция всегда ходят за ручку, — считает Татьяна Ивлева. — Грипп просто прокладывает дорожку для пневмонии.
Ранее врач-терапевт Елена Черненко рассказала, что пневмония при гриппе чаще развивается на 7–8-й день заболевания. В этом ее отличие от ковидной. При заражении коронавирусом пневмония развивается намного раньше — на 3–5-й день болезни.
Главный признак, что у вас пневмония — будь то ковидная или из-за гриппа, — одышка, падение кислорода в крови. Если уровень сатурации ниже 95 по пульсоксиметру — как при ковидной, так и при пневмонии из-за гриппа, — обязательно нужно ехать в больницу, показана госпитализация.
У гриппа также может быть осложнение и в виде бактериальной пневмонии.
— Проявляется она гораздо позже — на 10–12-й день после болезни, — объясняет терапевт. — Хотя в этом сезоне чаще встречаются гаймориты как осложнения после гриппа у переболевших.
Добавим, что, по данным заммэра Москвы, столица уже прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер и ограничений, последние 3 недели в столице наблюдается спад заболеваемости.
В Петербурге же более 70% младших школьников ушли на каникулы из-за гриппа и ОРВИ.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава по СМП