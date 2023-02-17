В Сургуте врачи спасли женщину на 26 неделе беременности, сделавшую 10 неудачных попыток ЭКО

Врачи Центра охраны материнства и детства в Сургуте помогли появиться на свет малышу на 26 неделе беременности. Они провели сложнейшую операцию, но спасли жизнь ребенка.
Пациентку доставили в стационар с тянущими болями внизу живота,
— Прямо в приемном отделении у женщины диагностировали признаки врастания плаценты и внутрибрюшного кровотечения, — сообщили врачи. — Долгожданное материнство могло обернуться трагедией.
На срочном консилиуме был разработан план спасения пациентки, назначена операция.
Как спасали малыша
— В ходе операции выяснилось, что у женщины плацента проросла через стенку матки в параметрий (соединительная ткань, окружающая матку — Прим. ред.), также был диагностирован разрыв предлежащих сосудов, а в брюшной полости обнаружено около 1 литра крови, — поделились деталями спасения беременной женщины врачи Центра охраны материнства и детства.
Операция становилась крайне сложной. На помощь срочно пригласили сосудистых хирургов из Сургутской окружной клинической больницы.
— За жизнь и здоровье женщины и ребенка бились в течение 5 часов, работала расширенная операционная бригада высококлассных специалистов, — рассказали врачи. К счастью, операция завершилась успешно. На свет появился крошечный малыш. Мальчик.
История со счастливым концом
Вес новорожденного составлял всего 1 050 граммов. Ребенка поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии Центра.
— За месяц он набрал порядка 500 граммов веса, — поясняет президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.
Его мама тоже в порядке, ее выписали из больницы на 9 день после операции.
Малышей, родившихся с экстремально низкой массой тела (меньше 1 кг) в России спасают все чаще. «Доктор Питер» рассказывал историю появления на свет малышки, вес которой при рождении составлял всего 490 граммов. Ее маме на 26 неделе беременности поставили диагноз «преэклампсия» и сделали кесарево сечение. Спустя два месяца после появления на свет девочка, которую назвали Ассоль, весила уже 6 кг (фото малышки можно посмотреть здесь).
Недоношенными считаются младенцы, которые родились на 22–37-й неделях беременности. Врачи отмечают, что любая недоношенность негативно сказывается на здоровье и развитии ребенка. Например, у таких малышей могут быть проблемы с развитием легких, есть повышенный риск инфицирования.