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В Сургуте врачи спасли женщину на 26 неделе беременности, сделавшую 10 неудачных попыток ЭКО

Долгожданная беременность чуть не обернулась трагедией. Женщина, готовившаяся стать мамой после 10 неудачных попыток ЭКО, чуть не лишилась ребенка на 26 неделе беременности.

17 февраля 2023
операция недоношенный эко
Источник:
iStockphoto

Врачи Центра охраны материнства и детства в Сургуте помогли появиться на свет малышу на 26 неделе беременности. Они провели сложнейшую операцию, но спасли жизнь ребенка.

Пациентку доставили в стационар с тянущими болями внизу живота, рассказали в департаменте здравоохранения Югры. Она находилась на шестом месяце беременности. Малыш был долгожданным. Женщина, которая уже отчаялась стать матерью, смогла наконец забеременеть после 10 неудачных попыток ЭКО.

— Прямо в приемном отделении у женщины диагностировали признаки врастания плаценты и внутрибрюшного кровотечения, — сообщили врачи. — Долгожданное материнство могло обернуться трагедией.

На срочном консилиуме был разработан план спасения пациентки, назначена операция.

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Как спасали малыша

— В ходе операции выяснилось, что у женщины плацента проросла через стенку матки в параметрий (соединительная ткань, окружающая матку — Прим. ред.), также был диагностирован разрыв предлежащих сосудов, а в брюшной полости обнаружено около 1 литра крови, — поделились деталями спасения беременной женщины врачи Центра охраны материнства и детства.

Операция становилась крайне сложной. На помощь срочно пригласили сосудистых хирургов из Сургутской окружной клинической больницы.

За жизнь и здоровье женщины и ребенка бились в течение 5 часов, работала расширенная операционная бригада высококлассных специалистов, — рассказали врачи. К счастью, операция завершилась успешно. На свет появился крошечный малыш. Мальчик.

История со счастливым концом

Вес новорожденного составлял всего 1 050 граммов. Ребенка поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии Центра.

— За месяц он набрал порядка 500 граммов веса, — поясняет президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

Его мама тоже в порядке, ее выписали из больницы на 9 день после операции.

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Малышей, родившихся с экстремально низкой массой тела (меньше 1 кг) в России спасают все чаще. «Доктор Питер» рассказывал историю появления на свет малышки, вес которой при рождении составлял всего 490 граммов. Ее маме на 26 неделе беременности поставили диагноз «преэклампсия» и сделали кесарево сечение. Спустя два месяца после появления на свет девочка, которую назвали Ассоль, весила уже 6 кг (фото малышки можно посмотреть здесь).

Недоношенными считаются младенцы, которые родились на 22–37-й неделях беременности. Врачи отмечают, что любая недоношенность негативно сказывается на здоровье и развитии ребенка. Например, у таких малышей могут быть проблемы с развитием легких, есть повышенный риск инфицирования.

Автор текста:Анна Майская
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