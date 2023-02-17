В Сургуте врачи спасли женщину на 26 неделе беременности, сделавшую 10 неудачных попыток ЭКО

Врачи Центра охраны материнства и детства в Сургуте помогли появиться на свет малышу на 26 неделе беременности. Они провели сложнейшую операцию, но спасли жизнь ребенка.

Пациентку доставили в стационар с тянущими болями внизу живота, рассказали в департаменте здравоохранения Югры. Она находилась на шестом месяце беременности. Малыш был долгожданным. Женщина, которая уже отчаялась стать матерью, смогла наконец забеременеть после 10 неудачных попыток ЭКО.

— Прямо в приемном отделении у женщины диагностировали признаки врастания плаценты и внутрибрюшного кровотечения, — сообщили врачи. — Долгожданное материнство могло обернуться трагедией.

На срочном консилиуме был разработан план спасения пациентки, назначена операция.