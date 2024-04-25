В США впервые человеку пересадили искусственное сердце и почку свиньи

«Все, чего я хочу, — это жить лучше. Видеть, как растут мои внуки. Я понимала, что у меня было совсем мало времени, поэтому согласилась на трансплантацию свиного органа. Врачи и семья поддерживали меня, за что я им очень благодарна», — делится впечатлениями женщина.