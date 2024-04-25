В США впервые человеку пересадили искусственное сердце и почку свиньи

Хирурги из Медицинской школы Нью-Йоркского университета провели первую в мире комбинированную пересадку искусственного сердечного насоса и генетически модифицированной свиной почки.
Уникальная пациентка — 54-летняя Лиза Пизано. У женщины диагностировали сердечную недостаточность и терминальную стадию заболевания почек, которая требовала регулярного диализа. Кроме того, у Лизы были и другие хронические заболевания, которые «значительно снижали вероятность благоприятного исхода операции». Поэтому женщине отказали в пересадке донорских человеческих органов.
Операцию по спасению Лизы проводили в два этапа. Сначала женщине установили сердечный насос — это специальная система, которая имплантируется в грудную клетку. Благодаря такому насосу сердце начинает работать исправно.
Через несколько дней врачи провели трансплантацию почки генетически модифицированной свиньи. Животное готовили стать донором: у него был отредактирован геном, а также изменена вилочковая железа. Все это нужно для того, чтобы организм человека не начал отторгать чужеродные органы.
Медики отмечают, что это первая в мире операция, когда человеку с механическим сердечным насосом пересаживают органы, а также второй случай трансплантации почки свиньи живому реципиенту.
Лизе Пизано «предстоит пройти долгий путь», отмечают врачи, но «ее почки функционируют прекрасно, и сердце находится в лучшей форме». За пациенткой продолжают наблюдать в отделении интенсивной терапии, и, по оценке врачей, потребуется еще как минимум месяц реабилитации.
«Все, чего я хочу, — это жить лучше. Видеть, как растут мои внуки. Я понимала, что у меня было совсем мало времени, поэтому согласилась на трансплантацию свиного органа. Врачи и семья поддерживали меня, за что я им очень благодарна», —
Хирурги заверяют, что у Лизы благоприятный прогноз. Сейчас самое важное — полностью восстановиться и соблюдать все рекомендации врачей.
Первая в мире пересадка почки свиньи
Лиза — не первый пациент со свиной почкой. Первым стал американец Ричард Слеймон. У мужчины нашли терминальную стадию болезни почек, так что без этой операции он мог бы умереть. Все подробности — ЗДЕСЬ.