Сообщается, что 11 лет мужчина страдает гистиоцитозом — заболеванием, при котором в легких образуются воздушные кисты, орган постепенно перестает функционировать и развивается тяжелая дыхательная недостаточность. Впервые одышку он почувствовал в 2013 году, а в 2018-м попал в лист ожидания на пересадку легких в Институте Склифосовского. В 2019 году он дождался трансплантации, после чего даже смог вернуться к нормальной жизни. Однако в 2022-м вновь появилось недомогание — лекарства не помогали, а одышка только усиливалась. Спустя полгода мужчина опять оказался в реанимации НИИ им. Склифосовского и был переведен на ЭКМО . В августе 2023 года врачи института получили подходящий донорский орган и после длительной подготовки и нескольких консилиумов решились на повторную трансплантацию.