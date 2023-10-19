Как рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, несколько лет назад мужчина уже перенес пересадку легких, но со временем пересаженный орган перестал нормально работать. По словам Анастасии Раковой, прежде никому в стране не удавалось успешно выполнить повторную пересадку легких.
«Сложность повторной пересадки заключается в том, что после первой операции между сердцем и легкими формируются спайки и рубцы, сквозь которые технически очень сложно пробираться. Попытки рассечь спайки часто приводят к кровотечению во время и после операции, которое и является причиной неблагоприятного исхода», —
Перед повторной операцией мужчина около ста дней провел в реанимации почти без движения — на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который полностью взял на себя функцию легких.
Сообщается, что 11 лет мужчина страдает гистиоцитозом — заболеванием, при котором в легких образуются воздушные кисты, орган постепенно перестает функционировать и развивается тяжелая дыхательная недостаточность. Впервые одышку он почувствовал в 2013 году, а в 2018-м попал в лист ожидания на пересадку легких в Институте Склифосовского. В 2019 году он дождался трансплантации, после чего даже смог вернуться к нормальной жизни. Однако в 2022-м вновь появилось недомогание — лекарства не помогали, а одышка только усиливалась. Спустя полгода мужчина опять оказался в реанимации НИИ им. Склифосовского и был переведен на ЭКМО. В августе 2023 года врачи института получили подходящий донорский орган и после длительной подготовки и нескольких консилиумов решились на повторную трансплантацию.
Операция продолжалась 9 часов. Спустя несколько дней врачи смогли отключить пациента от ЭКМО, а через две недели он наконец смог дышать самостоятельно. Впереди мужчину ждет еще долгая реабилитация.
Всего с 2011 года в Институте им. Склифосовского выполнено более 80 пересадок легких.