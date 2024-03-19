В России выпустят вакцину, которая защитит от смертельного менингита лучше «Менактры»

Сегодня для максимальной защиты от менингококковых инфекций нужно сделать две очень дорогие импортные прививки. Французская «Менактра» в частных клиниках обойдется в 5-8 тысяч рублей без учета платы за осмотр врача. Она защищает от менингококков четырех серогрупп — А, С, Y, W-135, но не спасает от распространенной серогруппы В. И здесь уже требуется итальянская «Бексеро», которой в России нет, и вряд ли эта вакцина появится в ближайшее время.