В Подмосковье врачи спасли женщину, у которой 5 раз останавливалось сердце

По словам врачей, при поступлении в реанимационное отделение врачам удалось запустить сердце 56-летней пациентки с помощью сердечно-легочной реанимации, далее ее подключили к ИВЛ. Однако не прошло и часа, как сердце остановилось во второй раз. И снова врачи его запустили.
— Состояние пациентки улучшилось, и мы приняли решение отключить ее от искусственной вентиляции легких из-за положительной динамики и ее стабильного состояния. Но спустя 30 часов после этого сердце остановилось в 3-й раз, — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Щелковской больницы Павел Патрушин.
И вновь реанимационные действия — сердце забилось, и женщина пришла в сознание. Но ненадолго. Через сутки произошли еще 2 внезапные остановки сердца. Но и с ними врачи справились. Как
Обследование показало, что причиной сбоев в работе сердца была хроническая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца (ИБС). Выяснилось, что женщина долго не проходила никаких профилактических осмотров.
Далее пациентку направили в МОНИКИ им. Владимирского, где ей установили имплантируемый дефибриллятор — специальное устройство для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца. Сообщается, что сейчас женщина уже чувствует себя хорошо.
Эти аритмии приводят к внезапной остановке сердца
Как ранее рассказывал Евгений Зубарев, сердечно-сосудистый хирург Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова, безопасных аритмий не бывает. Просто есть менее опасные — вроде экстрасистолии, а есть более опасные — например, фибрилляция предсердий, и очень опасные — желудочковая тахикардия. Именно последние две чаще всего приводят к внезапной сердечной смерти, на которую приходится четверть всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в мире.
И несмотря на то, что ЭКГ — простой и основной способ установки диагноза, по словам врача, аритмия — часто следствие другого заболевания. Поэтому пациенту с нарушением ритма надо пройти комплексное обследование сердечно-сосудистой и иногда — других систем организма.
Специалисты называли несколько симптомов, которые могут появиться за неделю до внезапной сердечной смерти:
боли в груди,
нарастающее утомление,
расстройства желудочно-кишечного тракта,
чувство нехватки воздуха,
боль в ушах или шее,
неясные недомогания,
симптомы ОРВИ.