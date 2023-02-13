В Подмосковье врачи спасли женщину, у которой 5 раз останавливалось сердце

По словам врачей, при поступлении в реанимационное отделение врачам удалось запустить сердце 56-летней пациентки с помощью сердечно-легочной реанимации, далее ее подключили к ИВЛ. Однако не прошло и часа, как сердце остановилось во второй раз. И снова врачи его запустили.

— Состояние пациентки улучшилось, и мы приняли решение отключить ее от искусственной вентиляции легких из-за положительной динамики и ее стабильного состояния. Но спустя 30 часов после этого сердце остановилось в 3-й раз, — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Щелковской больницы Павел Патрушин.

И вновь реанимационные действия — сердце забилось, и женщина пришла в сознание. Но ненадолго. Через сутки произошли еще 2 внезапные остановки сердца. Но и с ними врачи справились. Как рассказали в минздраве Московской области, после 5 суток, проведенных в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние пациентки стабилизировалось — ее перевели в кардиологическое отделение.

Обследование показало, что причиной сбоев в работе сердца была хроническая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца (ИБС). Выяснилось, что женщина долго не проходила никаких профилактических осмотров.

Далее пациентку направили в МОНИКИ им. Владимирского, где ей установили имплантируемый дефибриллятор — специальное устройство для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца. Сообщается, что сейчас женщина уже чувствует себя хорошо.