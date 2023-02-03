А вот как ранее описывал самый частый вид сердечной аритмии в разговоре с «Доктором Питером» Дмитрий Лебедев, сердечно-сосудистый хирург НМИЦ им. Алмазова.

«В левое предсердие в норме входят 4 легочных вены. В них есть так называемые муфты — эта эмбриональная ткань предсердия, которая обладает способностью вызывать электрическую активность. При патологии оттуда может исходить высокочастотная электрическая импульсация, которая вызывает фибрилляцию. После этого начинается хаотичная активность левого предсердия, оно фактически перестает сокращаться, а электрическое возбуждение „бегает“ по нему в разные стороны, пересекаясь, объединяясь или образуя завихрения».

По словам Дмитрия Лебедева, фибрилляцией предсердий мужчины страдают чаще женщин.

Считается, что она развивается у 2-3 % населения, но после 70 лет ее распространенность увеличивается в разы — до 8 %. Эта аритмия опасна тем, что может протекать абсолютно без каких-либо симптомов, — человек ее просто не заметит, если не пройдет обследование. Однако именно она становится причиной практически каждого четвертого инсульта — даже коротких эпизодов аритмии бывает достаточно для формирования и отрыва тромба (эмболии сосудов).

Как определить аритмию по пульсу и когда надо срочно вызывать скорую, читайте ЗДЕСЬ.