Как рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия, «бредом сердца» в старину называли знакомую многим не понаслышке мерцательную аритмию. Все потому, что при этом заболевании пульс становится нерегулярным. Хотя термин «мерцательная аритмия» тоже устарел и в официальной медицине уже не употребляется. Мерцательная аритмия, названная так когда-то за похожесть на мерцание звезд, — это еще одно старое название фибрилляции предсердий.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
— По сути, сегодня люди сбиты с толку — кто-то говорит «мерцательная аритмия», кто-то «фибрилляция предсердий». Однако это лишь терминологические особенности. Строго говоря, медицинские работники, употребляя термин «мерцательная аритмия», делают ошибку, так как он не используется, —
Что же такое ФП
По словам Ольги Бокерия, фибрилляцией в медицине называют хаотические и очень быстрые сокращения низкой амплитуды.
— В норме в сердце есть один главный водитель ритма — синусный узел. При фибрилляции предсердий возникает множество фокусов, создающих электрические импульсы, вызывающие сокращение небольшой части мышечных волокон. Когда все эти зоны начинают работать одновременно и вызывают хаотичные, нескоординированные сокращения мышечных волокон, сокращение левого предсердия, его движения напоминают колыхание или дрожание, — описала врач происходящий в сердце процесс.
А вот как ранее описывал самый частый вид сердечной аритмии в разговоре с «Доктором Питером» Дмитрий Лебедев, сердечно-сосудистый хирург НМИЦ им. Алмазова.
«В левое предсердие в норме входят 4 легочных вены. В них есть так называемые муфты — эта эмбриональная ткань предсердия, которая обладает способностью вызывать электрическую активность. При патологии оттуда может исходить высокочастотная электрическая импульсация, которая вызывает фибрилляцию. После этого начинается хаотичная активность левого предсердия, оно фактически перестает сокращаться, а электрическое возбуждение „бегает“ по нему в разные стороны, пересекаясь, объединяясь или образуя завихрения».
По словам Дмитрия Лебедева, фибрилляцией предсердий мужчины страдают чаще женщин.
Считается, что она развивается у 2-3 % населения, но после 70 лет ее распространенность увеличивается в разы — до 8 %. Эта аритмия опасна тем, что может протекать абсолютно без каких-либо симптомов, — человек ее просто не заметит, если не пройдет обследование. Однако именно она становится причиной практически каждого четвертого инсульта — даже коротких эпизодов аритмии бывает достаточно для формирования и отрыва тромба (эмболии сосудов).
Как определить аритмию по пульсу и когда надо срочно вызывать скорую, читайте ЗДЕСЬ.