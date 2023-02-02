Острословы-скептики любят приговаривать, что слово «врач» произошло от слова «врать». Но на самом деле в Древней Руси тех, кто помогал больным, называли лечцами — от слова «лекарь». А врачами — колдунов, гадателей, чародеев, которые заговаривают недуги — от слова «ворчать», «говорить».

В древние времена и болезни назывались совсем иначе. Нынешние анемии, циститы, гастриты, гриппы, малярии и мигрени — это заимствования из латинского, греческого и английского, французского, немецкого языков.

А вот большинство старорусских наименований болезней, которые звучали весьма сочно и порой очень точно, давно вышли из употребления. И даже понять, о каком заболевании идет речь, достаточно сложно.

Попробуйте угадать, как назывались распространенные и сейчас болезни и их симптомы в Древней Руси? Пройдите шуточный тест — оцените свою эрудицию, интуицию и логику.