В «Общественном контроле» назвали марки поддельного молока, которое не пьют даже кошки

Ультрапастеризация — это нагрев молока на 1–2 секунды до температуры 135–150 °С и потом его быстрое охлаждение до 4–5 °С. Именно этот способ помогает избавиться от бактерий, но при этом защищает молоко от потери полезных свойств. Асептическая упаковка типа Tetra Pak позволяет напитку оставаться свежим долгие месяцы.