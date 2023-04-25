В «Общественном контроле» назвали марки поддельного молока, которое не пьют даже кошки

Молоко в зависимости от режима термической обработки подразделяют на пастеризованное, топленое, стерилизованное и ультрапастеризованное. Последнее может храниться очень долго, сроки доходят до 12 месяцев. При этом напиток не теряет своих полезных свойств.
Ультрапастеризация — это нагрев молока на 1–2 секунды до температуры 135–150 °С и потом его быстрое охлаждение до 4–5 °С. Именно этот способ помогает избавиться от бактерий, но при этом защищает молоко от потери полезных свойств. Асептическая упаковка типа Tetra Pak позволяет напитку оставаться свежим долгие месяцы.
Кто продает поддельное молоко
Общественники проверили шесть образцов ультрапастеризованной молочной продукции. Закупали молоко и сливки в популярных магазинах: «Магнит», «Верный», «Семишагофф», «Светофор», «Дикси» и «Вкустер».
Проверку не прошли следующие торговые марки.
Молоко 2,5% торговой марки «Молочный терем» (ООО «МолСнабРегион», Саратовская обл.). Проверка показала, что жировая фаза напитка содержит менее 3% молочного жира. Это значит, что жиров «немолочного» происхождения — 97%. Получается, в напитке практически нет молочного жира, он почти полностью замещен заменителем молочного жира (ЗМЖ).
Как показал опрос общественников, у молока «Молочный терем» есть специфический запах хлорки. Его невозможно пить, причем «отказываются от продукта даже кошки».
В молоке ТМ «Натуральный продукт» молочный жир отсутствовал уже полностью, хотя на упаковке была маркировка ГОСТ. Массовая доля белка оказалась 2,15% вместо 3%, указанных на упаковке.
В молоке «Самое любимое» тоже оказались растительные жиры. При этом производители проигнорировали требование писать на упаковке вместо «молоко» «молокосодержащий напиток с растительными жирами».
В молоке ультрапастеризованном ТМ «Славянские кружева» (ООО «Молодел», Московская обл.) экспертиза выявила незначительное отклонение по массовой доле белка (2,82% вместо 3%, указанных на упаковке).
Сливки одной из проверенных экспертами торговых марок тоже не прошли проверку — произведены они в Сибири. В 10%-х сливках от компании ООО «Сибмол» (Кемеровская обл.) не оказалось молочного жира. Кроме того, в продукте выявили и дефицит белка — 0,87% вместо 2,6%, указанных на упаковке.
Кто прошел проверку
Согласно протоколам испытаний лаборатории ФБУ «Тест-С.-Петербург», только один образец молока ультрапастеризованного из пяти проверенных полностью соответствовал требованиям ГОСТ 31450-2013. Это молоко ТМ «Клевер» (ООО «Пискаревский молзавод»). Производят его в Петербурге.
Как правильно выбирать молоко
Внимательно смотрите на упаковку, оцените полноту информации о составе продукта.
Выбирайте молоко под брендами изготовителей, а не под частными марками торговых сетей.
Больше доверия вызывает упаковка молока с пластиковой крышкой. Фальсификаторы предпочитают самую дешевую упаковку, которую надо вскрывать с помощью ножниц или ножа.
Не покупайте ультрапастеризованное молоко дешевле 70 рублей за литр (данные на 25.04.2023), качественное молоко стоит на 10–20 рублей дороже.
Упаковка молока должна быть герметичной, без деформации и загрязнений.
Помните, что многослойная асептическая упаковка типа Tetra Pak позволяет ультрапастеризованному молоку храниться при температуре от 2 до 25 °С включительно до 12 месяцев. После вскрытия упаковки такое молоко следует употребить в течение 96 часов.