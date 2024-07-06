В наши дни купить антибиотики можно только при наличии рецепта. Повальное самолечение без предписаний врача привело к тому, что некоторые опасные бактерии уже не реагируют на лекарства — у них развилась устойчивость к антибактериальным препаратам.
Другой побочный эффект антибиотиков — нарушение микрофлоры, когда препараты убивают не только вредные, но и полезные бактерии. У большинства такой дисбаланс микробиоты проявляется расстройствами желудка. А женщины после курса антибиотиков нередко страдают от молочницы. Кроме того, из-за лечения могут возникнуть проблемы с почками, печенью и другими органами. Страдает иммунитет, человек чаще болеет.
Исследования
Стало ясно, что человечеству нужен препарат, который будет бороться с бактериями выборочно, убивая исключительно болезнетворные микроорганизмы. И ученые создали такое лекарство.
В научном журнале
Грамотрицательные бактерии очень трудно поддаются лечению, так как имеют жесткие внешние мембраны — антибиотики с трудом проникают внутрь этих микроорганизмов. Мишенью лоламицина как раз и стала внешняя мембрана болезнетворных бактерий.
По словам исследователей, лекарство способно справиться с более чем 130 штаммами.
Так, мыши, зараженные сепсисом и получавшие лоламицин, выживали в 100% случаев. В то время как 87% грызунов без терапии умерли в течение трех дней. При этом выраженных изменений в микробиоте, судя по анализам фекалий, у излечившихся антибиотиком мышей не наблюдали еще месяц.
Между тем у мышей, которым вводили обычные антибактериальные препараты, кишечная флора была нарушена. Микробиоту заселили клостридии — бактерии, которые размножаются после лечения антибиотиками и вызывают диарею.
Однако с пневмонией новый препарат справился хуже. Лишь 70% грызунов с этой инфекцией выжили после лечения лоламицином.
К тому же потребуется провести еще много исследований, прежде чем испытывать препарат на людях. Ученым также важно понять, насколько быстро грамотрицательные бактерии могут развить устойчивость к лоламицину.
Как питаться при лечении антибиотиками
А пока новый препарат не поступил в продажу, рассказываем, какие продукты помогают поддержать микрофлору кишечника:
фиолетовая кочанная капуста;
красный и черный виноград;
оливки;
оливковое масло;
брокколи;
крупы: гречка, овсянка, черный и красный рис;
черное и красное киноа;
сушеные натуральные приправы;
ежевика;
сливы;
фрукты: яблоки, бананы или любые другие;
бобовые;
кефир;
натуральный йогурт без сахара.