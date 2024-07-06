Другой побочный эффект антибиотиков — нарушение микрофлоры, когда препараты убивают не только вредные, но и полезные бактерии. У большинства такой дисбаланс микробиоты проявляется расстройствами желудка. А женщины после курса антибиотиков нередко страдают от молочницы. Кроме того, из-за лечения могут возникнуть проблемы с почками, печенью и другими органами. Страдает иммунитет, человек чаще болеет.