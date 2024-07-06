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Ученые создали умный антибиотик — он убивает только вредные бактерии

Некоторые инфекции без антибиотиков не вылечить. Однако эти лекарства, расправляясь с микробами, убивают и полезные бактерии, что может привести к повторным заражениям и другим осложнениям.

6 июля 20242
антибиотики
Источник:

iStock

В наши дни купить антибиотики можно только при наличии рецепта. Повальное самолечение без предписаний врача привело к тому, что некоторые опасные бактерии уже не реагируют на лекарства — у них развилась устойчивость к антибактериальным препаратам.

Другой побочный эффект антибиотиков — нарушение микрофлоры, когда препараты убивают не только вредные, но и полезные бактерии. У большинства такой дисбаланс микробиоты проявляется расстройствами желудка. А женщины после курса антибиотиков нередко страдают от молочницы. Кроме того, из-за лечения могут возникнуть проблемы с почками, печенью и другими органами. Страдает иммунитет, человек чаще болеет.

Исследования показали: лечение инфекций антибиотиками широкого спектра действия нарушает микробиом кишечника и повышает восприимчивость к вторичным инфекциям. А большинство антибиотиков узкого спектра нацелены на грамположительные бактерии, в то время как многие патогенные микроорганизмы являются грамотрицательными бактериями.

Стало ясно, что человечеству нужен препарат, который будет бороться с бактериями выборочно, убивая исключительно болезнетворные микроорганизмы. И ученые создали такое лекарство.

В научном журнале Nature вышла статья о «разборчивом» антибиотике лоламицине. Американские ученые из Иллинойсского университета испытали лекарство на зараженных мышах. Эксперименты показали, что новый препарат воздействует на бактериальную инфекцию и при этом сохраняет здоровую микробиоту.

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Грамотрицательные бактерии очень трудно поддаются лечению, так как имеют жесткие внешние мембраны — антибиотики с трудом проникают внутрь этих микроорганизмов. Мишенью лоламицина как раз и стала внешняя мембрана болезнетворных бактерий.

По словам исследователей, лекарство способно справиться с более чем 130 штаммами.

Так, мыши, зараженные сепсисом и получавшие лоламицин, выживали в 100% случаев. В то время как 87% грызунов без терапии умерли в течение трех дней. При этом выраженных изменений в микробиоте, судя по анализам фекалий, у излечившихся антибиотиком мышей не наблюдали еще месяц.

Между тем у мышей, которым вводили обычные антибактериальные препараты, кишечная флора была нарушена. Микробиоту заселили клостридии — бактерии, которые размножаются после лечения антибиотиками и вызывают диарею.

Однако с пневмонией новый препарат справился хуже. Лишь 70% грызунов с этой инфекцией выжили после лечения лоламицином.

К тому же потребуется провести еще много исследований, прежде чем испытывать препарат на людях. Ученым также важно понять, насколько быстро грамотрицательные бактерии могут развить устойчивость к лоламицину.

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А пока новый препарат не поступил в продажу, рассказываем, какие продукты помогают поддержать микрофлору кишечника:

  • фиолетовая кочанная капуста;

  • красный и черный виноград;

  • оливки;

  • оливковое масло;

  • брокколи;

  • крупы: гречка, овсянка, черный и красный рис;

  • черное и красное киноа;

  • сушеные натуральные приправы;

  • ежевика;

  • сливы;

  • фрукты: яблоки, бананы или любые другие;

  • бобовые;

  • квашеная капуста;

  • кефир;

  • натуральный йогурт без сахара.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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