В России разработали новый способ лечения цистита, если антибиотики уже не помогают

Боли в животе, частые позывы в туалет и жжение при мочеиспускании — так проявляется цистит, от которого в основном страдают женщины. По статистике, на восемь больных циститом женщин приходится лишь один мужчина.
В течение года шанс заболеть этой инфекцией у женщин составляет 15%, а в течение жизни превышает 50% — такие данные приводят в
И хотя кажется, что вылечить цистит достаточно просто, очень часто он переходит в хроническую форму с постоянными рецидивами, когда плохо справляются даже современные антибиотики.
Причин, почему цистит переходит в хроническую форму, несколько.
«Это растущая резистентность микроорганизмов, рост числа сопутствующих заболеваний, вредные привычки и, разумеется, бесконтрольная антимикробная и патогенетическая терапия. В России рациональный выбор антибиотика при лечении инфекций мочевыводящих путей имеет место лишь в 49,2% случаев», — говорится в научной статье новосибирских медиков, опубликованной в журнале
Однако нижегородские ученые придумали, как вылечить даже хронический цистит без антибиотиков. Бороться с инфекцией предложили с помощью фотодинамической терапии (ФДТ).
Одна процедура занимает четыре минуты. В полость мочевого пузыря через катетер в уретре вводится лазерное излучение мощностью 750 мВт. При взаимодействии света и фотосенсибилизатора (вещество, которое повышает чувствительность тканей к свету) образуются активные формы кислорода, которые атакуют и уничтожают бактериальные клетки.
«Уже после первого сеанса значительно снижается выраженность симптомов цистита и уровень общего дискомфорта. После двух-трех процедур микроорганизмы в моче пациентов отсутствовали на протяжении трех месяцев», — рассказала профессор кафедры урологии Приволжского исследовательского медицинского университета Ольга Стрельцова.
Главной задачей ученых было подобрать оптимальный фотосенсибилизатор и его концентрацию, а также определить эффективные режимы облучения, которые подействуют на микроорганизмы в мочевыделительной системе.
Новый метод лечения уже опробовали семь пациентов с хроническим рецидивирующим бактериальным циститом.
«Эффективность ФДТ при исследованиях in vitro (вне организма. — Прим. ред.) достигла 99,999%. Это соответствует 5-кратному снижению числа микроорганизмов в образце, — говорит научный сотрудник университета Вадим Елагин. — Безопасность методики проверили на почках лабораторных животных. ФДТ не нарушает фильтрационную активность почек и не вызывает воспаления. Полученные положительные результаты позволили перейти к исследованиям с участием пациентов».