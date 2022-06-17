Различают 4 основные группы крови — I (O), II (A), III (B), IV (AB). Определяется она генами, которые человек унаследовал от своих родителей. Раньше в нашей стране информация о группе крови проставлялась прямо в паспорте, сейчас мало кто вообще в курсе, носителем какой группы крови он является.

Ученые разных стран уже давно исследуют, как принадлежность к определенной группе крови может характеризовать здоровье человека, риску развития каких заболеваний он подвержен больше и даже — как долго проживет.

В эпоху коронавируса ученые даже выяснили — люди с какой группой крови чаще болеют ковидом, кто больше страдает от последствий после прививок, а неврологи США нашли связь связь между группой крови и риском развития слабоумия в старости.