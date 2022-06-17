Различают 4 основные группы крови — I (O), II (A), III (B), IV (AB). Определяется она генами, которые человек унаследовал от своих родителей. Раньше в нашей стране информация о группе крови проставлялась прямо в паспорте, сейчас мало кто вообще в курсе, носителем какой группы крови он является.
Ученые разных стран уже давно исследуют, как принадлежность к определенной группе крови может характеризовать здоровье человека, риску развития каких заболеваний он подвержен больше и даже — как долго проживет.
В эпоху коронавируса ученые даже выяснили — люди с какой группой крови чаще болеют ковидом, кто больше страдает от последствий после прививок, а неврологи США нашли связь связь между группой крови и риском развития слабоумия в старости.
Группа крови и болезни сердца
Согласно недавнему исследованию Гарвардской школы общественного здравоохранения, пишет издание
Данные были получены в результате двух длительных исследований, которые проводились в течение 20 лет. Участие в них приняли 89 550 человек. Автор работ, доцент Лу Ци из Гарварда объяснил, что, хотя люди и не могут изменить свою группу крови, но полученные учеными результаты могут помочь врачам и пациентам лучше понять, кто подвержен риску развития сердечных заболеваний и принять соответствующие меры по профилактике.
- Знать свою группу крови так же важно, как быть в курсе о своих показателях холестерина или артериального давления, — заявил доктор Ци.
В ходе исследования названы «наиболее опасные» группы крови с точки зрения подверженности их обладателей сердечным заболеваниям.
Оказалось, что люди с группой крови II (A), III (B) и IV (AB) имеют более высокий риск развития сердечных заболеваний по сравнению с обладателями первой группы крови (O). Исследователи также обнаружили, что больше других подвержены риску получить инфаркт и инсульт люди с четвертой группой крови (AB).
- У пациентов с четвертой группой крови (AB) вероятность развития сердечных заболеваний была на 23% выше, чем у других, — говорится в исследовании. — У людей с третьей группой крови (B) риск развития сердечных заболеваний — выше на 11%, а со второй группой крови (A) — на 5%.
Группа крови и другие болезни
Исследователи также обнаружили, что обладатели первой группы крови (O) менее подвержены не только сердечным заболеваниям, но и раку желудка.
А вот люди с группой крови II (A) чаще болеют раком желудка. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что бактерия H. pylori, которая инфицирует различные области желудка, чаще встречается у людей с второй группой крови. Именно эта бактерия может вызывать воспаление и язву.
Кроме того, по словам исследователей, люди с четвертой группой крови (AB) могут быть более подвержены деменции, а у людей с второй группой крови (A) — больше гормона стресса кортизола. Он регулирует уровень артериального давления, участвует в обмене белков, жиров и углеводов, а также способствует лучшей адаптации организма к меняющимся условиям окружающей среды.
Снижаем риски
Если вы обладатель «рисковой» четвертой группой крови, то стоит быть предельно внимательным к своему здоровью, отмечают исследователи (впрочем, как и тем, кто имеет другие группы крови).
Лучшие способы снизить риски болезней сердца:
бросить курить,
не злоупотреблять алкоголем,
питаться правильно,
регулярно нагружать организм физически.