Сейчас заболевшие ковидом, получившие положительный ПЦР, должны сидеть дома в изоляции всего семь дней, хотя еще пару волн назад больничный выдавали аж на две недели.

Главным критерием при этом считается не только время от начала заражения, а наличие симптомов. Если за неделю они проходят, то пациент считается здоровым и может вновь выходить в общество — даже не сдавая контрольных тестов.

Но как долго на самом деле остается опасным для окружающих заразившийся коронавирусом и сколько времени он может выделять вирус?