Тест доктора из Гарварда: 10 неочевидных признаков, что вы не высыпаетесь

Считается, что спать надо не меньше 6-8 часов каждую ночь. Но каждый человек индивидуален, кому-то требуется сна больше, кому-то — меньше. Определить, достаточно ли вы спите, чтобы полноценно отдохнуть и набраться сил, можно по простым сигналам нашего умного организма, причем порой не самым очевидным.
Доктор из Гарварда Эми Шах
Вам требуется больше получаса, чтобы заснуть, когда вы ложитесь в кровать?
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5 способов хорошо высыпаться
Ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время, даже в выходные.
Ограничить продукты, вызывающие рост гормона стресса кортизола: животные белки, сахар, соль, насыщенные жиры. Разнообразить рацион стоит фруктами и овощами.
Избегать ближе к ночи кофе, алкоголя и никотина.
Исследования показывают, что вечерняя чашка кофе изменяет циркадный ритм на клеточном уровне, поэтому старайтесь не пить бодрящий напиток уже после обеда. Никотин — тоже стимулятор, любители подымить на ночь спят меньше и страдают от нарушения режима сна. Что касается алкоголя, сначала он может вызывать сонливость, но в итоге приводит к нарушению сна.
Спать в прохладном помещении
Ночь в душной комнате станет причиной кошмаров и собьет хороший сон. Отличное решение — принять прохладный душ на ночь.
Не тренироваться на ночь
Физическая активность необходима для хорошего сна, упражнения увеличивают общее количество времени, которое вы проводите в восстанавливающем организм медленноволновом сне. Но не тренируйтесь на ночь. Так вы разогреваете тело, повышаете его температуру, а это совсем не то, что нужно перед сном. Вечером температура тела снижается естественным образом, сообщая организму, что пора отдыхать.