Тест доктора из Гарварда: 10 неочевидных признаков, что вы не высыпаетесь

Наш организм сам знает, сколько ему надо сна, и, если недостаточно, тело тут же подаст сигнал. Правда, не всегда он может быть очевидным. Доктор из Гарварда назвал 10 скрытых признаков, что вы не высыпаетесь. Проверьте, есть ли они у вас, — пройдите простой тест.