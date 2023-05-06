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Тест доктора из Гарварда: 10 неочевидных признаков, что вы не высыпаетесь

Наш организм сам знает, сколько ему надо сна, и, если недостаточно, тело тут же подаст сигнал. Правда, не всегда он может быть очевидным. Доктор из Гарварда назвал 10 скрытых признаков, что вы не высыпаетесь. Проверьте, есть ли они у вас, — пройдите простой тест.

6 мая 2023
высыпаться сон признаки
Источник:
iStockphoto

Считается, что спать надо не меньше 6-8 часов каждую ночь. Но каждый человек индивидуален, кому-то требуется сна больше, кому-то — меньше. Определить, достаточно ли вы спите, чтобы полноценно отдохнуть и набраться сил, можно по простым сигналам нашего умного организма, причем порой не самым очевидным.

Доктор из Гарварда Эми Шах предлагает пройти простой тест и ответить на 10 вопросов. Ваше тело само укажет вам, сколько сна нужно.

ТЕСТ
Узнайте, а вы точно высыпаетесь?
1 / 10

Вам требуется больше получаса, чтобы заснуть, когда вы ложитесь в кровать?

  • Да

  • Нет

5 способов хорошо высыпаться

  • Ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время, даже в выходные.

  • Ограничить продукты, вызывающие рост гормона стресса кортизола: животные белки, сахар, соль, насыщенные жиры. Разнообразить рацион стоит фруктами и овощами.

  • Избегать ближе к ночи кофе, алкоголя и никотина.

Исследования показывают, что вечерняя чашка кофе изменяет циркадный ритм на клеточном уровне, поэтому старайтесь не пить бодрящий напиток уже после обеда. Никотин — тоже стимулятор, любители подымить на ночь спят меньше и страдают от нарушения режима сна. Что касается алкоголя, сначала он может вызывать сонливость, но в итоге приводит к нарушению сна.

  • Спать в прохладном помещении

Ночь в душной комнате станет причиной кошмаров и собьет хороший сон. Отличное решение — принять прохладный душ на ночь.

  • Не тренироваться на ночь

Физическая активность необходима для хорошего сна, упражнения увеличивают общее количество времени, которое вы проводите в восстанавливающем организм медленноволновом сне. Но не тренируйтесь на ночь. Так вы разогреваете тело, повышаете его температуру, а это совсем не то, что нужно перед сном. Вечером температура тела снижается естественным образом, сообщая организму, что пора отдыхать.

Автор текста:Анна Майская
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