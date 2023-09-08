Терапевт Звонарева рассказала, чем бабье лето опасно для здоровья

Коварный аденовирус. Этого представителя большой группы ОРВИ распознать в начале болезни непросто. Он начинается как типичная простуда: повышение температуры, слабость, озноб, головная боль, мышечная боль и сниженный аппетит. Но по мере развития присоединяется покраснение глаз и конъюнктивит, увеличиваются лимфоузлы. Кроме того, возникает сильный насморк.

Ангина с риском осложнений. Особенно опасна стрептококковая ангина, поскольку она может провоцировать коварные осложнения.

Острая ревматическая лихорадка (ревматизм), если ангину не лечили. При классическом течении болезни первые признаки возникают через 3-4 недели после ангины, когда, казалось бы, уже все прошло и человек чувствует себя полностью здоровым.

Цистит, или воспаление мочевого пузыря. Эта болезнь чаще возникает у молодых женщин, особенно на фоне переохлаждения и стрессов.