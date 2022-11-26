Терапевт Абакумов объяснил, что не так с нашей жизнью, если мы постоянно болеем

Дефицит сна

Увы, недосып — постоянный спутник очень многих современных людей. Есть простое правило: ночью нужно спать, причем не менее 7 часов. Однако мало кто может сказать, что всегда его придерживается.

Как понять, что у вас недосып? Вот несколько ярких признаков, что вам давно пора что-то делать со сном:

вам постоянно хочется спать днем;

вы чувствуете себя заторможенным и рассеянным;

голова постоянно болит.

Вы чувствуете упадок сил уже через несколько часов после пробуждения.

И что же делать, если вы поняли, что сильно недосыпаете? Самый простой ответ — постараться спать больше. А еще можно приучиться ложиться до 12 ночи, спать в темном и проветриваемом помещении и купить себе качественную подушку и матрас.