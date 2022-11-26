Терапевт Абакумов объяснил, что не так с нашей жизнью, если мы постоянно болеем

Все мы порой болеем: даже самые здоровые люди время от времени могут простужаться или подхватывать грипп. Однако бывает так, что люди только и успевают, что закрывать один больничный и открывать новый, или того хуже — постоянно болеют и переносят недуги «на ногах».
Почему человек может часто болеть? По мнению врача-терапевта Олега Абакумова, причиной тому могут служить очевидные факторы, о которых мы почему-то очень часто забываем.
Дефицит сна
Увы, недосып — постоянный спутник очень многих современных людей. Есть простое правило: ночью нужно спать, причем не менее 7 часов. Однако мало кто может сказать, что всегда его придерживается.
Как понять, что у вас недосып? Вот несколько ярких признаков, что вам давно пора что-то делать со сном:
вам постоянно хочется спать днем;
вы чувствуете себя заторможенным и рассеянным;
голова постоянно болит.
Вы чувствуете упадок сил уже через несколько часов после пробуждения.
И что же делать, если вы поняли, что сильно недосыпаете? Самый простой ответ — постараться спать больше. А еще можно приучиться ложиться до 12 ночи, спать в темном и проветриваемом помещении и купить себе качественную подушку и матрас.
Диеты
Как подчеркивает Абакумов в своем
Вот без каких микроэлементов ваш организм не справится с нагрузками, и вы начнете часто болеть:
железо — ищите его в орехах, мясе и бобах;
витамин D — ищите его в жирной рыбе, яйцах, молочных продуктах;
омега-3 — ищите в орехах и жирной рыбе;
витамин С — ищите в цитрусах, клубнике, помидорах;
цинк — ищите его в молоке, орехах, семенах;
витамин Е — есть в семенах, орехах, растительных маслах.
Плохая гигиена
Тут все тоже довольно просто: если вы забываете мыть руки, не дезинфицируете ранки и порезы, любите выдавливать прыщи и не считаете нужным прикрываться, когда чихаете, не удивляйтесь, что болеете по несколько раз в месяц.
До каких болезней вас могут довести грязные руки — читай ЗДЕСЬ.
Кстати
Если вы стали болеть чаще, есть причина поработать над укреплением иммунитета. Для этого вовсе необязательно скупать дорогостоящие БАДы: есть простой способ «починить» его. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.