Терапевт Абакумов объяснил, что не так с нашей жизнью, если мы постоянно болеем
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Все мы порой болеем: даже самые здоровые люди время от времени могут простужаться или подхватывать грипп. Однако бывает так, что люди только и успевают, что закрывать один больничный и открывать новый, или того хуже — постоянно болеют и переносят недуги «на ногах».

Почему человек может часто болеть? По мнению врача-терапевта Олега Абакумова, причиной тому могут служить очевидные факторы, о которых мы почему-то очень часто забываем.

Олег Абакумов
Олег Абакумов
медицина

врач-терапевт, пульмонолог

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Дефицит сна

Увы, недосып — постоянный спутник очень многих современных людей. Есть простое правило: ночью нужно спать, причем не менее 7 часов. Однако мало кто может сказать, что всегда его придерживается.

Как понять, что у вас недосып? Вот несколько ярких признаков, что вам давно пора что-то делать со сном:

  • вам постоянно хочется спать днем;

  • вы чувствуете себя заторможенным и рассеянным;

  • голова постоянно болит.

Вы чувствуете упадок сил уже через несколько часов после пробуждения.
И что же делать, если вы поняли, что сильно недосыпаете? Самый простой ответ — постараться спать больше. А еще можно приучиться ложиться до 12 ночи, спать в темном и проветриваемом помещении и купить себе качественную подушку и матрас.

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Диеты

Как подчеркивает Абакумов в своем телеграм-канале, речь идет именно о нездоровых, радикальных диетах, а не о правильном питании. Главная разница между этими понятиями: сидя на диете, вы просто не получаете всех необходимых питательных веществ, витаминов и минералов. Это вредит всему организму в целом, снижает активность иммунной системы.

Вот без каких микроэлементов ваш организм не справится с нагрузками, и вы начнете часто болеть:

  • железо — ищите его в орехах, мясе и бобах;

  • витамин D — ищите его в жирной рыбе, яйцах, молочных продуктах;

  • омега-3 — ищите в орехах и жирной рыбе;

  • витамин С — ищите в цитрусах, клубнике, помидорах;

  • цинк — ищите его в молоке, орехах, семенах;

  • витамин Е — есть в семенах, орехах, растительных маслах.

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Плохая гигиена

Тут все тоже довольно просто: если вы забываете мыть руки, не дезинфицируете ранки и порезы, любите выдавливать прыщи и не считаете нужным прикрываться, когда чихаете, не удивляйтесь, что болеете по несколько раз в месяц.

До каких болезней вас могут довести грязные руки — читай ЗДЕСЬ.

Кстати

Если вы стали болеть чаще, есть причина поработать над укреплением иммунитета. Для этого вовсе необязательно скупать дорогостоящие БАДы: есть простой способ «починить» его. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.

Дарья Гапионок