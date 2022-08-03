Стоматолог назвала гигиеническую ошибку, из-за которой скачет сахар в крови

С самого детства мы слышим, как важно чистить зубы по утрам и вечерам — тогда, мол, даже к стоматологу ходить не придется. И вроде бы все мы знаем, как дорого может обойтись отсутствие гигиенического ухода за полостью рта. Ведь лечение зубов — дело затратное и болезненное.

Однако порой может казаться, что разок не почистить зубы перед сном можно — все равно же спать ложишься, некого смущать несвежим дыханием! Но на самом деле последствия будут, причем не только для улыбки.