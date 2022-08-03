Стоматолог назвала гигиеническую ошибку, из-за которой скачет сахар в крови

С самого детства мы слышим, как важно чистить зубы по утрам и вечерам — тогда, мол, даже к стоматологу ходить не придется. И вроде бы все мы знаем, как дорого может обойтись отсутствие гигиенического ухода за полостью рта. Ведь лечение зубов — дело затратное и болезненное.
Однако порой может казаться, что разок не почистить зубы перед сном можно — все равно же спать ложишься, некого смущать несвежим дыханием! Но на самом деле последствия будут, причем не только для улыбки.
Начнем с очевидного: привычка не чистить зубы на ночь действительно делает их хуже. Да и запах изо рта может стать хуже в долгосрочной перспективе — то есть потом от него избавиться будет уже куда сложней.
Как отмечает стоматолог Раши Гупта, днем слюна защищает эмаль от воздействия кислот. Однако по ночам слюны вырабатывается меньше, и зубы более уязвимы. Поэтому если вы не будете чистить зубы на ночь, бактерии во рту приведут к кариесу, болезням десен и неприятному запаху, пишет издание
Кариес тоже далеко не так безобиден, как может показаться на первый взгляд. Вот несколько болезней, которые появляются из-за нелеченого кариеса:
Импотенция;
Инсульт;
Деменция;
Мигрень;
Бессонница.
А о том, как больные зубы могут убить вас, читай ЗДЕСЬ.
И на этом негативные последствия пренебрежения гигиеной не заканчиваются. Бактерии в полости рта могут не только навредить деснам, но и попасть в кровоток и сердце, поражая клапаны. Вот так поленился чистить зубы — и лечи потом сердце. Между тем, напомним, что именно болезни сердечно-сосудистой системы чаще всего становятся причиной смерти.
Наконец, если вы постоянно забываете почистить зубы на ночь, из-за все тех же бактерий у вас будет подскакивать уровень сахара в крови. Особенно это опасно для тех, у кого и так диагностировали диабет.
Кстати
Даже если вы чистите зубы каждый день, не факт, что вы делаете это правильно. Вы удивитесь, узнав, как много глупых ошибок можно сделать при выполнении этой такой простой на первой взгляд гигиенической процедуры. Подробней об этом читай ЗДЕСЬ.