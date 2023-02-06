Дело о приписках

Жительница Петербурга Ирина уже больше месяца «расследует» свое личное дело о приписках в районной поликлинике № 91 Красносельского района.

Женщина узнала, что в 2022 году трижды была у докторов, хотя на самом деле за последний год ни разу не переступала порог медучреждения. После обращения петербурженки поликлиника сразу же признала ошибку, приписанные визиты удалила и извинилась перед пациенткой.

В районном комитете по здравоохранению, в непосредственном подчинении которого находится поликлиника № 91, пояснили, что ошибка случилась из-за «человеческого фактора». У Ирины очень распространенные фамилия и имя, пациентов просто могли перепутать и ввести неверные данные. Там отметили, что «подобные инциденты не носят системный характер и случаются не чаще 1-2 раз в год». И добавили, что поликлиника получает подушевое финансирование.