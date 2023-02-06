Дело о приписках
Жительница Петербурга Ирина уже больше месяца «расследует» свое личное дело о приписках в районной поликлинике № 91 Красносельского района.
Женщина узнала, что в 2022 году трижды была у докторов, хотя на самом деле за последний год ни разу не переступала порог медучреждения. После обращения петербурженки поликлиника сразу же признала ошибку, приписанные визиты удалила и извинилась перед пациенткой.
В районном комитете по здравоохранению, в непосредственном подчинении которого находится поликлиника № 91, пояснили, что ошибка случилась из-за «человеческого фактора». У Ирины очень распространенные фамилия и имя, пациентов просто могли перепутать и ввести неверные данные. Там отметили, что «подобные инциденты не носят системный характер и случаются не чаще 1-2 раз в год». И добавили, что поликлиника получает подушевое финансирование.
С момента обращения Ирины в поликлинику с просьбой разъяснить ситуацию с приписками до получения официального отчета о проведенной проверке прошел почти месяц. А спустя еще неделю петербурженке пришел ответ от страховой компании, выдавшей ей полис ОМС. В нем говорилось, что к поликлинике были применены санкции.
Санкции за ошибку
— Мне пришло заказное письмо от страховщиков, в котором говорится, что за выявленные нарушения страховая компания применила к медицинской организации «финансовые санкции, отказав в оплате указанных вами в обращении случаев в объеме 100 % размера тарифа…», — рассказала Ирина «Доктору Питеру» (полный текст письма есть в распоряжении редакции). — Так что, может, у поликлиник и подушевой доход, но со страховой они тоже берут деньги за каждое обращение пациента в поликлинику.
Ранее об этом рассказывала и эксперт Всероссийского союза страховщиков по организации ОМС. По словам Елены Третьяковой, «наличие записи на портале „Госуслуг“ о медицинской помощи, которую вы не получали, означает, что медицинская помощь была оплачена медицинской организации государством, а оказана по факту не была. И это — экономическое преступление».
Обнаружили приписки — сообщайте в страховую
Эксперты ОМС рекомендуют сразу же сообщать о лже-визитах в поликлинику, которые вы обнаружили в своем кабинете на «Госуслугах», — и не только в само медучреждение, но и в территориальный фонд ОМС или страховую медицинскую организацию, которая выдала вам полис.
— При подтверждении факта приписок медицинская организация обязана будет возместить незаконно полученные средства в страховую компанию, ранее оплатившую счета, — поясняет советник генерального директора «Капитал-МС» Михаил Пушков. — Мало того, после этого формируется заключение, которое будет направлено в следственные органы для выяснения, имеются ли в действиях медорганизации признаки мошенничества.