Сколько шагов в день нужно делать беременным для родов без осложнений

Есть популярный миф, будто бы обычному человеку для хорошего самочувствия нужно обязательно ходить не меньше 10 тысяч шагов. Но так ли это на самом деле? На самом деле ученые уже давно выяснили, что уже куда более скромный уровень активности снизит риск болезней сердца и сосудов. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.