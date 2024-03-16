Сколько шагов в день нужно делать беременным для родов без осложнений

Ходьба — самый простой и доступный для каждого вид физической активности. В отличие от многих других видов спорта, противопоказаний к пешим прогулкам практически нет. Поэтому и беременным гулять на свежем воздухе не просто можно, а даже нужно.
Врачи отделения акушерства и гинекологии медицинского центра «Рамбам» (Хайфа, Израиль) смогли подсчитать, сколько конкретно шагов нужно делать будущим матерям для отличного самочувствия и беспроблемных родов.
Результаты своего исследования специалисты
Участницами исследования стали беременные женщины, которые наблюдались в клинике в первом полугодии 2023 года. В больницу все пациентки приехали без планового кесарева сечения, для части из них это были первые роды. В общей сложности врачи использовали данные 401 женщины с одноплодными беременностями.
Врачи сопоставили информации о течении родов женщин со статистикой их активности. Последний параметр нужно было отслеживать с помощью телефона.
В итоге выяснилось: существует очевидная связь между средним количеством шагов в день и снижением риска различных осложнений при родах. Причем корреляция сохранилась даже после того, как авторы исследования учли другие важные факторы: вес, наличие вредных привычек и был ли до этого опыт кесарева сечения.
Ученые смогли подсчитать оптимальное количество шагов для здоровья каждой будущей мамы. Оказалось, что 2300 шагов в день в течение всей беременности позволят в 3-4 раза снизить риск внепланового кесарева сечения, а также избежать других возможных осложнений.
Впрочем, если вы можете ходить еще больше, то это позволит еще сильнее укрепить организм. Участницы эксперимента, которые привыкли каждый день «нахаживать» не менее 2800 шагов, реже сталкивались с послеродовыми кровотечениями по сравнению с дамами, которые делали в среднем 2160 шагов ежедневно.
А у беременных, делавших по 2829 шагов каждый день, снижалась вероятность развития преэклампсии и гестационного диабета. В подгруппе с этими осложнениями участницы проходили в среднем по 2517 шагов в день.
Поэтому 2300 — это, скорее, порог минимальной активности. Если силы позволяют ходить еще больше, делайте это и будьте здоровы.
Кстати
Есть популярный миф, будто бы обычному человеку для хорошего самочувствия нужно обязательно ходить не меньше 10 тысяч шагов. Но так ли это на самом деле? На самом деле ученые уже давно выяснили, что уже куда более скромный уровень активности снизит риск болезней сердца и сосудов. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.