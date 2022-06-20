Сколько часов в день надо сидеть, чтобы умереть раньше времени

Ходить — полезно, спать — полезно и приятно, а сидеть — неимоверно вредно. И это удалось доказать команде ученых, которые с 2003 года наблюдали за здоровьем 105 677 участников эксперимента. Оказалось, что длительное сидение может приближать смерть. В некоторых случаях риск умереть преждевременно доходит до 50 процентов, по сравнению с теми, кто сидит меньше.
- Большее время сидения связано с повышенным риском смертности от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний в частности, — объяснил один из авторов исследования, сотрудник Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний, Китайской академии медицинских наук Сидонг Ли. — Эта связь была наиболее выраженной в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего.
Исследование длилось с 1 января 2003 года, а завершилось — 31 августа 2021 года. Его проводили в 21 стране с высоким, средним и низким уровнем доходов населения. Участвовали в эксперименте люди в возрасте от 35 до 70 лет. Чуть больше половины из них — женщины (61 925), всего же ученые и врачи обследовали 105 677 человек.
- За период наблюдения, а в среднем он длился 11,1 года, зарегистрировали 6233 смертей, 2349 инфарктов миокарда, 2966 инсультов, 671 случаев сердечной недостаточности и 1792 сердечно-сосудистых смертей, — сообщил в исследовании, опубликованном в журнале
Наиболее часто смерти и сердечно-сосудистые катастрофы происходили в группе, которая сидела 8 и более часов в день.
- По сравнению с теми, кто сообщил, что сидел 4 и менее часов в день, участники, сидевшие 8 и более часов, имели на 17-50 процентов выше риск летального исхода, — подчеркнули исследователи. — Также повышенные шансы умереть раньше времени были связаны с недостаточной физической активностью.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что сокращение время сидения и повышение физической активности могут защитить нас от преждевременной смерти и проблем с сердцем и сосудами. Особенно это актуально для жителей стран с низким и ниже среднего уровнем дохода.
При этом надо понимать, что 8 часов сидения — это стандартный день офисных работников, которые практически все рабочее время проводят, сидя за компьютером. Пока ученые не могут предложить какую-то определенную профилактику и советуют отрываться от работы и вставать каждые 30 минут.