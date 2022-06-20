Сколько часов в день надо сидеть, чтобы умереть раньше времени

- По сравнению с теми, кто сообщил, что сидел 4 и менее часов в день, участники, сидевшие 8 и более часов, имели на 17-50 процентов выше риск летального исхода, — подчеркнули исследователи. — Также повышенные шансы умереть раньше времени были связаны с недостаточной физической активностью.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что сокращение время сидения и повышение физической активности могут защитить нас от преждевременной смерти и проблем с сердцем и сосудами. Особенно это актуально для жителей стран с низким и ниже среднего уровнем дохода.