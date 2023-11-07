Сколько часов в день можно без вреда для здоровья ходить в резиновых сапогах

Сегодня в продаже столько ярких и стильных моделей резиновых сапог — редкая модница не поддалась на покупку такой обуви. И вот уже резиновую обувь носят не снимая. Удобно ведь: и чистить легко, и брюки не пачкаются, да и ноги не мокнут.
Даже и в голову не придет, что резиновая обувь может стать причиной серьезных заболеваний.
Подолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Чем вредны резиновые сапоги?
«Частое использование резиновых сапог повышает риски кожных и грибковых заболеваний, — говорит подолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Анна Горчакова. — Резина не пропускает воздух и создает эффект парника. Стопы в такой обуви потеют сильнее обычного. При этом процесс испарения пота тормозится из-за разницы температур с окружающей средой. Ноги быстро становятся влажными, а на внутренней поверхности сапог образуется конденсат».
Так резиновая обувь способна наградить ее обладателя грибковым заболеванием.
«Теплая влажная среда — благодатная почва для распространения патогенных бактерий и грибков», — объясняет врач.
Еще одно неприятное последствие резиновых сапог — дисгидроз стоп.
«Когда человек долго носит резиновую обувь, это может привести к закупорке потовых желез. Возникает дисгидроз стоп — заболевание, при котором кожа трескается, покрывается сыпью, шелушится и зудит», — предупреждает Горчакова.
Опасны резиновые сапоги и заболеваниями опорно-двигательной системы. У ортопедов такая обувь в черном списке.
«Обычно резиновые сапоги имеют плоскую подошву без какой-либо поддержки свода стопы. Это может быть опасно для людей с плоскостопием, а также для маленьких детей, у которых правильное положение стопы еще только формируется, — объясняет врач. — Кроме того, сапоги не обеспечивают нормальной поддержки лодыжек и пятки, что дополнительно усиливает нагрузку на позвоночник и суставы: голеностопный, коленный и тазобедренный».
Как долго носить резиновые сапоги без вреда для здоровья
«Непрерывно носить резиновые сапоги можно не больше 2-3 часов, после чего лучше надеть что-то другое, — отвечает наш эксперт. — Постоянно ходить в такой обуви нельзя».
Снизить риски неприятных последствий поможет обработка антибактериальными спреями или дезодорантами для ног. Однако полную защиту от грибка или проблем с кожей они не гарантируют.
Кроме того, врач советует использовать ортопедические стельки, особенно если уже есть проблемы с искривлением стопы.
Чем опасна резиновая обувь зимой
«Резиновые сапоги не подходят для холодного времени года. В идеале их следует носить при температуре воздуха не ниже +2…+5 °С, даже если вы используете вкладыши-утеплители или теплые носки, — говорит Анна Горчакова. — Дело в том, что резина обладает высокой теплопроводимостью. Материал не удерживает тепло и быстро компенсирует разницу между температурой стоп и наружной температурой. Это может привести к переохлаждению со всеми вытекающими последствиями — от респираторных заболеваний до воспалений органов мочеполовой системы».
Если в холода все-таки хочется надеть резиновую обувь, врач советует выбирать модели из ЭВА — этиленвинилацетата. Этот смешанный полимерный материал отличается более низкой теплопроводимостью и помогает дольше сохранять тепло.