Сколько часов в день можно без вреда для здоровья ходить в резиновых сапогах

«Резиновые сапоги не подходят для холодного времени года. В идеале их следует носить при температуре воздуха не ниже +2…+5 °С, даже если вы используете вкладыши-утеплители или теплые носки, — говорит Анна Горчакова. — Дело в том, что резина обладает высокой теплопроводимостью. Материал не удерживает тепло и быстро компенсирует разницу между температурой стоп и наружной температурой. Это может привести к переохлаждению со всеми вытекающими последствиями — от респираторных заболеваний до воспалений органов мочеполовой системы».