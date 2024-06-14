«Сильная кровь» ни при чем: генетик объясняет, что определяет внешность ребенка

Есть версия, что ребенок получает по 50% генов от отца и матери. Соответственно, по 25% — от бабушек и дедушек. Но это не совсем так. Дело не в процентном соотношении, а в комбинации генов. Иными словами, если комбинация генов ребенка окажется очень похожей на комбинацию генов бабушки или даже прабабушки, то у него окажется поразительное внешнее сходство с ней: тот же рост, цвет волос, некоторые другие особенности — например, способность писать левой рукой.