«Сильная кровь» ни при чем: генетик объясняет, что определяет внешность ребенка

Вы знаете, за какие именно особенности отвечает наша генетика? Например, что у ребенка генетически будет от папы и мамы, а что — от бабушки и дедушки? Вы задумывались, почему некоторые дети реально похожи не на родителей, а на дальних предков по материнской или отцовской линии?
Правда ли, что если ребенок больше во внешности «забрал» от одного родителя — значит, у этого родителя «сильная кровь»? На эти вопросы дала ответы Елена Корчагина, ведущий врач — эксперт по генетике лаборатории «Гемотест».
Ведущий врач — эксперт по генетике лаборатории «Гемотест»
Наши представления неточные
Есть версия, что ребенок получает по 50% генов от отца и матери. Соответственно, по 25% — от бабушек и дедушек. Но это не совсем так. Дело не в процентном соотношении, а в комбинации генов. Иными словами, если комбинация генов ребенка окажется очень похожей на комбинацию генов бабушки или даже прабабушки, то у него окажется поразительное внешнее сходство с ней: тот же рост, цвет волос, некоторые другие особенности — например, способность писать левой рукой.
«В обиходе в таких случаях иногда говорят, что у далекого предка была „сильная кровь“, но дело здесь исключительно в особенностях наследования, а не во влиянии крови или ее компонентов», — объясняет Елена Корчагина.
Важен вариант гена
При наследовании также очень важен тип аллеля, то есть варианта гена, — доминантный он или рецессивный. Разница состоит в том, что если ген доминантный, то он проявит себя, даже если был унаследован только от одного родителя — не важно, мать это или отец. Чтобы проявился рецессивный ген, ребенок должен получить его как от отца, так и от матери.
К доминантным признакам относится, например, темный (карий) цвет глаз. У темноглазых родителей с вероятностью 75% родится такой же ребенок. В 25% случаев глаза будут голубые или зеленые.
Два гена цвета волос
Еще один доминантный признак — темные волосы. Есть два основных пигмента, которые отвечают за цвет волос. Феомеланин делает волосы светлыми — от пшеничного до рыжего. Эумеланин отвечает за темные оттенки — от каштанового до черного. При этом за синтез феомеланина отвечает ген MC1R, а за выработкой эумеланина «следит» ген OCA2. Цвет волос ребенка обусловлен комбинацией этих генов.
С цветом кожи примерно такая же история: смуглый оттенок доминирует.
Рост ребенка можно рассчитать
Рост определяется наследственностью на 75–90%. В остальном все зависит от питания, физической нагрузки, образа жизни ребенка. Но некоторые генетические закономерности врачи выяснили.
«Так, чтобы рассчитать примерный рост ребенка, нужно использовать формулу: рост отца (в см) плюс рост матери (в см), разделить на два. Затем, если ребенок — девочка, то от полученного результата нужно отнять 6,4, а если мальчик — наоборот, прибавить», — рассказывает генетик.
Сын похож на мать — счастливчик?
Еще говорят, что похожая на отца дочь и похожий на мать сын родились под счастливой звездой. И это мнение сложилось не просто так. Действительно, при зачатии мальчик получает X-хромосому от матери и Y-хромосому от отца. При этом именно X-хромосома отвечает за внешние данные. А у девочки шансы быть похожей на папу или маму одинаковые, так как она получает по X-хромосоме от каждого родителя.
«Если у папы лопоухость, большой нос, есть ямка на подбородке, ямки на щеках, то у сына есть все шансы унаследовать отцовские черты. Все потому, что такие признаки доминантные, то есть они чаще передаются из поколения в поколение», — подчеркивает врач.
С интеллектом все непросто
А вот с интеллектом другая история. Сказать с уверенностью, что сильнее влияет на умственные способности — генетика или факторы окружающей среды, — нельзя. Поэтому не стоит верить тем, кто говорит, что интеллект передается только от одного из родителей.
Болезни по наследству
Если говорить о наследственных заболеваниях, то, по статистике, они чаще проявляются у мальчиков и наследуются ими от матерей. К таким болезням относятся:
гемолитическая анемия,
гемофилия A и B,
миодистрофия Дюшенна-Беккера,
синдром Менкеса,
синдром Хантера,
X-сцепленная адренолейкодистрофия,
X-сцепленный ихтиоз,
синдромАарскога-Скотта.
«Выявить заболевания, сцепленные с X-хромосомой, помогают современные генетические тесты. Будущим отцу и матери еще на этапе планирования беременности рекомендуется прийти на консультацию к клиническому генетику. Он уточнит, какие заболевания встречались у родственников с обеих сторон, проанализирует данные и, если обнаружит риски, направит родителей на генетическое тестирование», — резюмирует Елена Корчагина.