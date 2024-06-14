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«Сильная кровь» ни при чем: генетик объясняет, что определяет внешность ребенка

Внешность, склонность к некоторым заболеваниям, черты лица и особенности обмена веществ зависят от уникальной комбинации генов, которую ребенок наследует от родителей. Какие именно черты можно предсказать заранее?

14 июня 2024Обсудить
наследственность, гены
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iStockphoto

Вы знаете, за какие именно особенности отвечает наша генетика? Например, что у ребенка генетически будет от папы и мамы, а что — от бабушки и дедушки? Вы задумывались, почему некоторые дети реально похожи не на родителей, а на дальних предков по материнской или отцовской линии?

Правда ли, что если ребенок больше во внешности «забрал» от одного родителя — значит, у этого родителя «сильная кровь»? На эти вопросы дала ответы Елена Корчагина, ведущий врач — эксперт по генетике лаборатории «Гемотест».

Елена Корчагина
Генетика

Ведущий врач — эксперт по генетике лаборатории «Гемотест»

Наши представления неточные

Есть версия, что ребенок получает по 50% генов от отца и матери. Соответственно, по 25% — от бабушек и дедушек. Но это не совсем так. Дело не в процентном соотношении, а в комбинации генов. Иными словами, если комбинация генов ребенка окажется очень похожей на комбинацию генов бабушки или даже прабабушки, то у него окажется поразительное внешнее сходство с ней: тот же рост, цвет волос, некоторые другие особенности — например, способность писать левой рукой.

«В обиходе в таких случаях иногда говорят, что у далекого предка была „сильная кровь“, но дело здесь исключительно в особенностях наследования, а не во влиянии крови или ее компонентов», — объясняет Елена Корчагина.

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Важен вариант гена

При наследовании также очень важен тип аллеля, то есть варианта гена, — доминантный он или рецессивный. Разница состоит в том, что если ген доминантный, то он проявит себя, даже если был унаследован только от одного родителя — не важно, мать это или отец. Чтобы проявился рецессивный ген, ребенок должен получить его как от отца, так и от матери.

К доминантным признакам относится, например, темный (карий) цвет глаз. У темноглазых родителей с вероятностью 75% родится такой же ребенок. В 25% случаев глаза будут голубые или зеленые.

Два гена цвета волос

Еще один доминантный признак — темные волосы. Есть два основных пигмента, которые отвечают за цвет волос. Феомеланин делает волосы светлыми — от пшеничного до рыжего. Эумеланин отвечает за темные оттенки — от каштанового до черного. При этом за синтез феомеланина отвечает ген MC1R, а за выработкой эумеланина «следит» ген OCA2. Цвет волос ребенка обусловлен комбинацией этих генов.

С цветом кожи примерно такая же история: смуглый оттенок доминирует.

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Рост ребенка можно рассчитать

Рост определяется наследственностью на 75–90%. В остальном все зависит от питания, физической нагрузки, образа жизни ребенка. Но некоторые генетические закономерности врачи выяснили.

«Так, чтобы рассчитать примерный рост ребенка, нужно использовать формулу: рост отца (в см) плюс рост матери (в см), разделить на два. Затем, если ребенок — девочка, то от полученного результата нужно отнять 6,4, а если мальчик — наоборот, прибавить», — рассказывает генетик.

Сын похож на мать — счастливчик?

Еще говорят, что похожая на отца дочь и похожий на мать сын родились под счастливой звездой. И это мнение сложилось не просто так. Действительно, при зачатии мальчик получает X-хромосому от матери и Y-хромосому от отца. При этом именно X-хромосома отвечает за внешние данные. А у девочки шансы быть похожей на папу или маму одинаковые, так как она получает по X-хромосоме от каждого родителя.

«Если у папы лопоухость, большой нос, есть ямка на подбородке, ямки на щеках, то у сына есть все шансы унаследовать отцовские черты. Все потому, что такие признаки доминантные, то есть они чаще передаются из поколения в поколение», — подчеркивает врач.

С интеллектом все непросто

А вот с интеллектом другая история. Сказать с уверенностью, что сильнее влияет на умственные способности — генетика или факторы окружающей среды, — нельзя. Поэтому не стоит верить тем, кто говорит, что интеллект передается только от одного из родителей.

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Болезни по наследству

Если говорить о наследственных заболеваниях, то, по статистике, они чаще проявляются у мальчиков и наследуются ими от матерей. К таким болезням относятся:

  • гемолитическая анемия,

  • гемофилия A и B,

  • миодистрофия Дюшенна-Беккера,

  • синдром Менкеса,

  • синдром Хантера,

  • X-сцепленная адренолейкодистрофия,

  • X-сцепленный ихтиоз,

  • синдромАарскога-Скотта.

«Выявить заболевания, сцепленные с X-хромосомой, помогают современные генетические тесты. Будущим отцу и матери еще на этапе планирования беременности рекомендуется прийти на консультацию к клиническому генетику. Он уточнит, какие заболевания встречались у родственников с обеих сторон, проанализирует данные и, если обнаружит риски, направит родителей на генетическое тестирование», — резюмирует Елена Корчагина.

Автор текста:Елена Мишина
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