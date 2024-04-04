Ученые из Нидерландов нашли у левшей ген, связанный с аутизмом

Впрочем, это не значит, что между двумя этими факторами есть взаимосвязь. Не все левши — аутисты, как и не все люди с аутизмом чаще используют левую руку. Однако мутации DSCAM или FOXP1 влияют на появление диагноза, и одна из причин — изменения в развитии мозга относительно оси «лево-право».