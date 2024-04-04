Ученые из Нидерландов нашли у левшей ген, связанный с аутизмом

Было время, когда левшей старательно переучивали. Однако сейчас мы знаем: от этого не будет никакого положительного эффекта, даже наоборот. Если человек родился левшой, он ничем не хуже тех, кто пишет и выполняет большинство задач правой рукой.
Однако новое исследование выявило еще одну отличительную черту левшей. Как выяснили ученые Института психолингвистики Макса Планка, редкие варианты генов связаны с развитием леворукости.
Результаты их работы были опубликованы в издании
Справка
По статистике, лишь 10% от всего населения Земли предпочитают использовать левую руку. То, какая из ваших рук будет доминировать, начинает формироваться еще в утробе матери. На эмбриональной стадии левое и правое полушарие мозга работают по-разному, что и определяет многие врожденные особенности — например, то, какой стороной челюсти он будет активнее пережевывать пищу.
Что выяснили ученые
Для исследования ученые использовали данные 350 тысяч человек, 38 из которых оказались левшами. Во время анализа авторы работы выяснили: у левшей чаще можно заметить ген TUBB4B. Этот ген связан с тубулинами — так называют белки микротрубочек, определяющие многие процессы внутри клетки.
У ученых нет точного объяснения тому, как конкретно микротрубочки могут повлиять на то, какая рука станет доминирующей. Однако у них есть теория на этот счет.
Исследователи предположили, что внутриклеточные структуры способны создавать реснички на клеточных мембранах, которые направляют потоки жидкостей асимметричным образом во время развития человека.
Кроме того, ученые выяснили: у обладателей двух вариаций генов DSCAM и FOXP1, связанных с аутизмом, есть очень высокие шансы стать левшами.
Впрочем, это не значит, что между двумя этими факторами есть взаимосвязь. Не все левши — аутисты, как и не все люди с аутизмом чаще используют левую руку. Однако мутации DSCAM или FOXP1 влияют на появление диагноза, и одна из причин — изменения в развитии мозга относительно оси «лево-право».
Прочитать о распространенных признаках аутизма, которые позволят определить расстройство даже у взрослого человека, можно ЗДЕСЬ.
Поза во сне значения не имеет
Даже многие современные мамы верят: если малыш в кроватке предпочитает спать на левом боку, значит, обязательно вырастет левшой. Однако врачи напоминают: доминантная рука зависит не от положения во сне, а от полушарий мозга.
В целом спать на боку — идеальный и наиболее безопасный вариант для младенца. Так ребенок точно не начнет захлебываться при срыгивании и будет не так сильно страдать от колик.