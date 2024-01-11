Проверено на королевской семье: почему мы держим младенцев именно на этой руке

Но есть и более простое и, похоже, наиболее точное объяснение. Младенца укладывают на левую руку, чтобы оставить свободной правую, которую мы используем чаще всего. «Интуитивно это кажется логичным, — говорит профессор ван дер Меер, автор исследования. — Ведь 9 из 10 человек в мире — правши. Мы просто хотим, чтобы наша „лучшая“ рука была свободна для других дел. Поэтому для левшей наиболее естественно укачивать ребенка на сгибе правой руки».