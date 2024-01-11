Проверено на королевской семье: почему мы держим младенцев именно на этой руке

Ученые одного из ведущих вузов Норвегии — Университета науки и технологий (NTNU) — выяснили, что младенцев чаще всего баюкают на левой руке. Это показал эксперимент.
Участие в нем приняли 765 человек разного возраста — от 4 до 86 лет. Ученые предложили им укачать куклу, выступающую в роли ребенка. Трое из четырех испытуемых — 75% участников — автоматически укладывали манекен на сгиб недоминирующей руки, левши — на правую, правши — на левую. Работа ученых была опубликована в академическом журнале Infancy,
Объясняется просто
Одно из предположений, почему люди чаще используют левую руку, укачивая младенца, — так малыш лучше чувствует сердцебиение взрослого, которое способно его успокоить.
Есть версия, что левое ухо человека обладает более чутким слухом, чем правое. Так что мы интуитивно укладываем малыша ближе к нему, чтобы получить точную информацию об эмоциональном состоянии ребенка.
Но есть и более простое и, похоже, наиболее точное объяснение. Младенца укладывают на левую руку, чтобы оставить свободной правую, которую мы используем чаще всего. «Интуитивно это кажется логичным, — говорит профессор ван дер Меер, автор исследования. — Ведь 9 из 10 человек в мире — правши. Мы просто хотим, чтобы наша „лучшая“ рука была свободна для других дел. Поэтому для левшей наиболее естественно укачивать ребенка на сгибе правой руки».
Доказано королевской семьей
Исследователи изучили фото знаменитостей, держащих на руках своих крошечных детей. Оказалось, что правша Кейт Миддлтон, супруга британского принца Уильяма, чаще всего держит ребенка на левой руке. А ее супруг принц Уэльский был замечен с младенцем на сгибе правой руки. Он левша.
Ученые отмечают, что подобный феномен касается только укачивания совсем маленьких детей. По мере того, как они растут и взрослеют, родители предпочитают их носить на доминирующей, более сильной руке.