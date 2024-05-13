Съесть бутерброд, зевнуть и еще два действия, которые могут привести к вывиху челюсти

Человек может зевать до нескольких десятков раз за день, и, по словам врачей, это совершенно нормально. Как правило, такое случается при недостатке сна или сильной усталости. Но если частая зевота вас мучит днем регулярно и без видимых причин, пора проверить здоровье. Возможно, у вас есть серьезное заболевание.