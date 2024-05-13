Съесть бутерброд, зевнуть и еще два действия, которые могут привести к вывиху челюсти

Зевота входит в список безусловных врожденных рефлексов. Ученые считают, что такой способ помогает организму получить больше кислорода, а также защищает от перегрева и стресса. А еще человеку очень сложно удержаться, когда рядом кто-то зевает и потягивается, — сразу же хочется сделать то же самое.
Сама по себе зевота совсем неопасна, но свои действия необходимо контролировать. 21-летняя Дженна Синатра из Нью-Джерси — живой тому пример. Всего за пару дней до своего дня рождения девушка неудачно зевнула. По словам Дженны, она открыла рот слишком широко, а потом не смогла сомкнуть челюсти обратно.
«Я не могла поверить, что со мной это произошло. Все попытки вернуть челюсть в прежнее состояние провалились, пришлось срочно ехать в больницу», —
В течение трех часов врачи осматривали пострадавшую, делали ей рентген и тщательно ощупывали челюсть. Все это время Дженна сидела с открытым ртом, было трудно дышать, на грудь стекала слюна. Ей было страшно, что все останется как есть.
На четвертый час медики диагностировали у Дженны вывих челюсти. Девушке дали миорелаксанты, чтобы расслабить мышцы. После этого врачи вручную вправили Дженне челюсть, она наконец-то смогла закрыть рот и нормально дышать.
«Я так боюсь, что это повторится снова. Врачи предупредили меня, что такой вариант нельзя исключать, поэтому зевать надо с осторожностью. После этого случая в моей жизни появился новый страх», — говорит Дженна.
Слишком интенсивный зевок — не единственная причина, из-за которой ваши челюсти могут перестать смыкаться. По словам пластического хирурга Энтони Юна к такой травме также может привести:
громкий смех, когда вы буквально задыхаетесь от хохота, поэтому широко открываете рот;
поедание большого бутерброда или любого другого продукта, когда требуется слишком широко открыть рот;
любая травма лица, в том числе удар или ушиб.
При этом вывих челюсти не всегда будет сопровождаться главным симптомом — невозможностью закрыть рот. Человек также может страдать от сильной боли, изменения прикуса (когда верхние и нижние зубы вдруг перестали соприкасаться), или же появляется странная асимметрия лица.
Кстати
Человек может зевать до нескольких десятков раз за день, и, по словам врачей, это совершенно нормально. Как правило, такое случается при недостатке сна или сильной усталости. Но если частая зевота вас мучит днем регулярно и без видимых причин, пора проверить здоровье. Возможно, у вас есть серьезное заболевание.