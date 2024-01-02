Невролог Чурилов назвал 5 простых правил хорошего сна, о которых многие не знают

Особенно его прием важен в зимнее время. Но дозировку, вид препарата, период приема может назначить только врач по результатам диагностики. Есть специальный анализ крови на витамин D, который покажет, насколько у вас выражен дефицит, только после его получения врач сделает выводы о том, достаточно будет скорректировать меню или надо ввести в рацион витаминные добавки. Старайтесь воздержаться от использования лекарственных препаратов и БАДов до консультации врача.