Невролог Чурилов назвал 5 простых правил хорошего сна, о которых многие не знают

Убрать квартиру, сходить на пару новогодних вечеринок, посетить праздничные мероприятия, погулять и, конечно, выспаться. Так планируют проводить каникулы многие россияне. Это и правда отличный вариант отдыха.
Вот простые правила, которые позволят вам обеспечить здоровый сон каждый день. О них расскажет врач-невролог клиники «Будь здоров» в Санкт-Петербурге Андрей Чурилов.
Невролог клиники «Будь здоров» в Санкт-Петербурге
«Проблема недосыпа, слабости и упадка сил становится особенно актуальной в зимнее время: световой день короткий, холодно, все мы ощущаем упадок сил. Также симптомами проблем со сном могут быть слабость и сонливость в течение дня, состояние разбитости, вялость, сложности с вниманием, скоростью реакции», — объясняет врач.
Важно, что хронический недосып отрицательно сказывается не только на качестве жизни, но и на физическом состоянии здоровья. А вместе со стрессами может стать причиной развития хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, неврологических и т.п.).
В то же время случается, что вы долго не можете заснуть, ощущая дискомфорт и напряжение, а просыпаетесь с ощущениями разбитости, слабости, усталости. Наверное, такие ощущения время от времени посещают каждого из нас.
Вот простые правила, которые позволят вам обеспечить здоровый сон каждый день.
1. Строго соблюдайте режим дня
Ложитесь спать в одно и то же время, тогда каждый вечер организм будет самостоятельно настраиваться на сон и расслабляться в определенное время. Здоровые привычки у человека формируются в срок от трех дней: начните придерживаться режима дня, скоро привыкнете и будете зевать ко времени отхода ко сну.
2. Занимайтесь спортом и ешьте не позднее, чем за два часа перед сном
Обильный ужин, нагрузки и слишком активные игры, деятельность и выполнение рабочих обязанностей, а также большое количество времени, проведенного перед экраном телевизора, компьютера, телефона (не важно, за компьютерной игрой, фильмом или работой), негативно влияют на способность расслабиться, крепко и спокойно заснуть.
Прогулка, чтение книги, плавание или принятие ванны подействуют на вас более расслабляюще. Используйте приглушенные источники света (регулируемые лампы, ночники) за час до предполагаемого сна
3. Помогут водные процедуры
Вода имеет расслабляющее воздействие на организм человека. Но организовывать себе водные процедуры нужно с умом, иначе эффект может быть обратным. Расслабляющее действие имеют ванны с теплой водой. Можно усилить действие домашней процедуры, если добавить соль или пену с лавандой, ромашкой, мятой.
А вот душ контрастный или прохладный может оказать тонизирующее воздействие, особенно если использовать бодрящие гели для душа (цитрусовые, пряные), — тогда уж точно не уснуть!
4. Соблюдайте температурный режим
Если у вас дома слишком душно, что часто бывает зимой из-за горячих батарей центрального отопления, перед сном нелишним будет хорошо проветрить помещение. Можно на время проветривания выйти на прогулку — будет двойная польза.
5. Выбирайте правильные постельные принадлежности
В каждодневной суете при повышенных нагрузках нам очень не хватает хорошего, качественного сна для восстановления сил и ресурсов организма. Секрет здорового сна — качественные ортопедические изделия для сна (матрас, подушка).
Матрас должен быть в меру жестким, подушка — поддерживать во сне голову и шейный отдел позвоночника, а постельное белье должно быть изготовлено из натуральных тканей.
Когда надо к врачу
Врач-терапевт, невролог или даже специалист по сну — сомнолог помогут проанализировать причины проблем со сном, если такие есть. Назначит при необходимости инструментальную и лабораторную диагностику, приемы у узких специалистов, а по результатам даст рекомендации по приему витаминов и микроэлементов. Например, витамина D, который участвует во многих гормональных реакциях, обменных процессах, влияет на иммунитет и самочувствие.
Особенно его прием важен в зимнее время. Но дозировку, вид препарата, период приема может назначить только врач по результатам диагностики. Есть специальный анализ крови на витамин D, который покажет, насколько у вас выражен дефицит, только после его получения врач сделает выводы о том, достаточно будет скорректировать меню или надо ввести в рацион витаминные добавки. Старайтесь воздержаться от использования лекарственных препаратов и БАДов до консультации врача.