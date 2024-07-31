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Самый опасный жир скапливается на руках, вот какие болезни он провоцирует

Новое исследование показало, что избыточный жир на руках даже опаснее для организма, чем отложения в области живота. Однако есть способ, как снизить риски.

31 июля 20243
жир на руках чем опасен
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«Крылья летучей мыши» или «крылышки бинго» — так на Западе пренебрежительно называют жир, который скапливается на предплечьях. Почему «бинго»? Это любимая игра в домах престарелых, где победители от радости размахивают руками, демонстрируя свои «крылышки».

Казалось бы, жир на руках — это чисто эстетическая неприятность. Да, платья с открытыми плечами, возможно, уже не надеть, но в целом ничего страшного. Однако, как выяснили британские ученые, люди с избыточным жиром на руках более склонны к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона.

В исследовании, которое длилось девять лет, участвовали более 400 тысяч человек. Средний возраст добровольцев — 56 лет. Перед началом эксперимента всех участников взвесили, измерили их объем талии и бедер, исследовали плотность костей, а также количество жировой и мышечной массы. С помощью специального прибора оценили силу хвата обеих рук.

За годы исследования у 8224 человек развились нейродегенеративные заболевания — в основном болезнь Альцгеймера, другие формы деменции, а также болезнь Паркинсона.

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Подводя итоги, ученые учли такие факторы, как высокое давление, курение, употребление алкоголя и диабет, которые могут повлиять на развитие этих болезней. В результате оказалось, что у людей с высоким уровнем жира на руках риск развития деменции был на 18% выше, чем у добровольцев с небольшим количеством жира.

Абдоминальное ожирение, когда жир скапливается в области живота, также увеличивает шансы на старческое слабоумие, но чуть меньше, чем жир на руках. Риск деменции в этом случае повышается на 13%.

А вот жир на бедрах, напротив, снижает вероятность нейродегенеративных болезней на 6%. Особенно этот защитный эффект проявлялся на мужчинах.

Кстати, более раннее исследование показало, что пышные бедра и ягодицы снижают риск сердечно-сосудистых болезней, а также заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, таких как сахарный диабет второго типа, подагра, гиперлипидемия и другие. А все потому, что подкожный жир в этих местах действует как губка: он улавливает вредные жировые частицы, поступающие из пищи, не позволяя им распространяться и наносить вред органам.

Еще одно любопытное наблюдение ученых: риски деменции снижались на 26% у людей с развитой мускулатурой. А хорошая плотность костей снижала риски на 6%.

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«Результаты этого когортного исследования подтверждают существенное влияние состава тела на риск нейродегенеративных заболеваний у людей среднего возраста», — пишут авторы в статье, опубликованной в журнале Neurology.

К сожалению, для этих заболеваний по-прежнему мало методов лечения. Поэтому целевые вмешательства для изменения состава тела могут быть более эффективными для защиты от нейродегенерации, чем общий контроль веса».

Силовые тренировки, более активный образ жизни и соблюдение сбалансированной диеты, по мнению ученых, помогут уменьшить жир на руках и животе, а значит, снизят риски деменции.

«Это может обеспечить более высокие нейропротекторные преимущества, чем препараты против ожирения, ориентированные на вес», — говорят ученые.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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