Самый опасный жир скапливается на руках, вот какие болезни он провоцирует

Кстати, более раннее исследование показало, что пышные бедра и ягодицы снижают риск сердечно-сосудистых болезней, а также заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ , таких как сахарный диабет второго типа, подагра, гиперлипидемия и другие. А все потому, что подкожный жир в этих местах действует как губка: он улавливает вредные жировые частицы, поступающие из пищи, не позволяя им распространяться и наносить вред органам.