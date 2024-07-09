5 сортов чая, которые помогут разогнать метаболизм и избавят от жира на животе

Выпирающий животик может быть даже у стройных людей. Все дело в «скрытом» жире — висцеральном. Он очень опасен для здоровья, поскольку скапливается между печенью, желудком, почками и кишечником. В результате у человека повышается риск различных опасных заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца и сахарного диабета.
Чтобы избавиться от жира на животе и активировать метаболизм, нужно как можно больше двигаться. Причем подойдет любая нагрузка — например быстрая ходьба и езда на велосипеде. Также важно учитывать и пищевые привычки, ведь рацион и напитки существенно влияют на фигуру и тугор кожи.
Эксперты настоятельно рекомендуют обратить внимание на чай — он полезнее многих напитков, а также поможет избавиться от лишних килограммов,
Зеленый чай
Этот напиток можно назвать одним из самых эффективных для сжигания жира на животе. Ученые
Еще одно исследование,
Дело в том, что в зеленом чае содержится много антиоксидантов и полифенолов, которые ускоряют метаболизм без вреда для здоровья.
Улун
Этот сорт чая изготавливают из тех же листьев, что зеленый и черный чай. Разница в том, что чайные листья специально долго сушат на солнце, пока они не завянут и не свернутся.
Черный чай
Классический черный чай без всяких добавок — это тоже отличный выбор. Ученые
Один эксперимент
Белый чай
Этот напиток содержит витамины С, РР, витамины группы B, микроэлементы, аминокислоты и множество других веществ. Он обладает тонким ароматом и нежным вкусом.
Исследования
Пуэр
Настоящий и правильно заваренный чай пуэр оказывает бодрящее действие на организм, дает прилив энергии, улучшает пищеварение и ускоряет обмен веществ.
При этом пуэр помогал даже людям, у которых были проблемы с метаболизмом. Одно из исследований
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