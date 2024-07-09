5 сортов чая, которые помогут разогнать метаболизм и избавят от жира на животе

Выпирающий животик может быть даже у стройных людей. Все дело в «скрытом» жире — висцеральном. Он очень опасен для здоровья, поскольку скапливается между печенью, желудком, почками и кишечником. В результате у человека повышается риск различных опасных заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца и сахарного диабета.