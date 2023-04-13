Роскачество нашло пестициды почти в половине пшеничной муки в магазинах. Чем это опасно?

Эксперты проверили качество пшеничной муки высшего сорта российских производителей из 12 регионов страны — всего 75% рынка. Исследование показало, какая мука не соответствует ГОСТу, а какой продукт — высокого качества.
В целом выяснилось, что вся проверенная а лаборатории мука — безопасная и «чистая».
«Через 36 часов после проведения пробной лабораторной выпечки картофельная болезнь не была выявлена (в 2016 году это нарушение встречалось в 12% продукции)», —
Также ни в одном образце изученных марок не было обнаружено загрязненности и зараженности вредителями хлебных запасов. Не нашли в муке и броматов, улучшающих хлебопекарные свойства.
Пестициды в муке: чем это опасно
В 40% исследованной муки были найдены следы пестицидов — пиримифос-метила и хлормекватхлорида. Но их количество не превышало обязательных нормативов.
Пиримифос-метил — это химическое вещество, которое применяется для борьбы с насекомыми и защиты зерна при хранении. По данным ФГБУ «Центр оценки качества зерна», этот инсектецид малотоксичен для человека. Выявление остаточных количеств пестицида пиримифос-метила в муке говорит о том, что производитель нарушал правила применения препарата.
Хлормекватхлорид — это органическая хлоридная соль, ей обрабатывают зерновые культуры. Это вещество среднетоксично для человека.
Мука не по ГОСТу
Из всех образцов муки, которые проверили в Роскачестве, лишь один не соответствовал ГОСТу.
«Мука „Рязаночка“ не соответствовала ГОСТу по показателю количества клейковины, — уточнили эксперты. — От этого показателя в итоге зависят хлебопекарные свойства муки».
Самая лучшая мука высшего сорта
Лучшими производителями муки в Роскачестве назвали компании из Москвы и Московской области, Курской, Белгородской, Ростовской и других областей.
«Эта мука соответствует требованиям законодательства и стандартам Роскачества», — говорится в исследовании.
«Селяночка» и «Пышечка» (Московская область)
«Вкусвилл» и «Ситно» (Челябинская область)
«Старооскольская» и «Бело-нежная» (Курская область)
«Французская штучка» (Белгородская область)
«Белый терем» (Омская область)
«С. Пудовъ» (Ростовская область)
«Макфа» (Москва)
Эксперты напоминают, что хранить любую белую муку можно при комнатной температуре до 12 месяцев, в холодильнике — до 1,5 лет, в морозильной камере — до 3 лет.