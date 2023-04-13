Роскачество нашло пестициды почти в половине пшеничной муки в магазинах. Чем это опасно?

Пиримифос-метил — это химическое вещество, которое применяется для борьбы с насекомыми и защиты зерна при хранении. По данным ФГБУ «Центр оценки качества зерна», этот инсектецид малотоксичен для человека. Выявление остаточных количеств пестицида пиримифос-метила в муке говорит о том, что производитель нарушал правила применения препарата.