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Роскачество нашло пестициды почти в половине пшеничной муки в магазинах. Чем это опасно?

Эксперты Роскачества провели проверку пшеничной муки высшего сорта, продающейся в российских магазинах. В 40% образцов нашли следы пестицидов. Опасно ли это? «Доктор Питер» изучил результаты экспертизы.

13 апреля 2023
Роскачество нашло пестициды почти в половине пшеничной муки в магазинах. Чем это опасно?
Источник:
iStockphoto

Эксперты проверили качество пшеничной муки высшего сорта российских производителей из 12 регионов страны — всего 75% рынка. Исследование показало, какая мука не соответствует ГОСТу, а какой продукт — высокого качества.

В целом выяснилось, что вся проверенная а лаборатории мука — безопасная и «чистая».

«Через 36 часов после проведения пробной лабораторной выпечки картофельная болезнь не была выявлена (в 2016 году это нарушение встречалось в 12% продукции)», — говорится в результатах исследования Роскачества.

Также ни в одном образце изученных марок не было обнаружено загрязненности и зараженности вредителями хлебных запасов. Не нашли в муке и броматов, улучшающих хлебопекарные свойства.

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В 40% исследованной муки были найдены следы пестицидов — пиримифос-метила и хлормекватхлорида. Но их количество не превышало обязательных нормативов.

Пиримифос-метил — это химическое вещество, которое применяется для борьбы с насекомыми и защиты зерна при хранении. По данным ФГБУ «Центр оценки качества зерна», этот инсектецид малотоксичен для человека. Выявление остаточных количеств пестицида пиримифос-метила в муке говорит о том, что производитель нарушал правила применения препарата.

Хлормекватхлорид — это органическая хлоридная соль, ей обрабатывают зерновые культуры. Это вещество среднетоксично для человека.

Мука не по ГОСТу

Из всех образцов муки, которые проверили в Роскачестве, лишь один не соответствовал ГОСТу.

«Мука „Рязаночка“ не соответствовала ГОСТу по показателю количества клейковины, — уточнили эксперты. — От этого показателя в итоге зависят хлебопекарные свойства муки».

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Самая лучшая мука высшего сорта

Лучшими производителями муки в Роскачестве назвали компании из Москвы и Московской области, Курской, Белгородской, Ростовской и других областей.

«Эта мука соответствует требованиям законодательства и стандартам Роскачества», — говорится в исследовании.

  • «Селяночка» и «Пышечка» (Московская область)

  • «Вкусвилл» и «Ситно» (Челябинская область)

  • «Старооскольская» и «Бело-нежная» (Курская область)

  • «Французская штучка» (Белгородская область)

  • «Белый терем» (Омская область)

  • «С. Пудовъ» (Ростовская область)

  • «Макфа» (Москва)

Эксперты напоминают, что хранить любую белую муку можно при комнатной температуре до 12 месяцев, в холодильнике — до 1,5 лет, в морозильной камере — до 3 лет.

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Автор текста:Анна Майская
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