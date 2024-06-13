Раз и навсегда? Гинеколог Дергачева рассказала, как проводят женскую стерилизацию

Все имеющиеся средства контрацепции несовершенны. Презервативы способны защитить еще и от различных болезней, передающихся половым путем, но они могут порваться. Противозачаточные таблетки имеют свои побочные эффекты, да и они не дают стопроцентной гарантии. О методе прерванного полового акта и говорить нечего: с ним вы рискуете забеременеть при любой оплошности.
Самый надежный и вместе с тем радикальный способ — стерилизация. Разберемся, что это за процедура и кому ее можно сделать.
Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, врач УЗИ, детский гинеколог
Что говорит закон
Согласно Федеральному закону № 323 от 21 ноября 2011 года, добровольная хирургическая стерилизация женщины может проводиться по ее письменному заявлению при достижении возраста старше 35 лет или при наличии у нее двух и более детей, а также при наличии медицинских показаний и информированного добровольного согласия женщины — и в этом случае возраст и наличие детей роли играть не будут.
Если у женщины есть медицинские показания, но она является недееспособной или установлено психическое отклонение, то по решению суда возможно проведение медицинской стерилизации.
Список медицинских показаний к стерилизации
К ним относятся болезни, при которых беременность может быть слишком опасной.
Это, например:
значительные разрывы матки;
лейкоз;
злокачественные новообразования;
многократное кесарево сечение;
серьезные патологии сердечно-сосудистой системы;
порок сердца;
осложненные формы сахарного диабета.
Противопоказания
Логично предположить, что столь радикальная мера не подходит женщинам, которые еще точно не знают, захотят стать мамой в будущем или нет. Им подойдут другие методы предохранения от нежелательной беременности. Из-за особенностей законодательства стерилизацию также просто не станут делать женщинам младше 35 лет и тем, кто не имеет двоих детей.
Как отмечает гинеколог Анастасия Дергачева, существуют также противопоказания к стерилизации, которые актуальны и для других операций:
острый инфекционный процесс;
риски операции и наркоза, которые превышают возможную пользу от этой операции, — например, декомпенсированные патологии сердечно-сосудистой системы, декомпенсированное состояние почек, печени и другие тяжелые, терминальные состояния здоровья.
Как проводят стерилизацию
По словам гинеколога, есть несколько вариантов, которые позволят полностью лишить женщину возможности забеременеть.
Один из самых известных — перевязка маточных труб. Кроме того, маточные трубы могут полностью удалить лапароскопическим или лапаротомическим методом, то есть через небольшой прокол в пупке или с рассечением передней стенки живота. Выбрать способ должен сам хирург.
Кроме того, для стерилизации используют электрокоагуляцию маточных труб и их перерезание лапароскопическим методом.
А если передумать?
Можно ли будет вернуть женщине возможность рожать после процедуры стерилизации?
«Беременность и роды у женщин с выполненной хирургической стерилизацией возможны только путем проведения программы ЭКО, поскольку хирургическая стерилизация считается одним из наиболее высокоэффективных и необратимых методов контрацепции», — рассказывает гинеколог.
А что насчет мужской стерилизации? Узнать все нюансы процедуры можно ЗДЕСЬ.