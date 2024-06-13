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Раз и навсегда? Гинеколог Дергачева рассказала, как проводят женскую стерилизацию

Решение о настолько радикальном шаге нужно принимать взвешенно. Узнайте, кому эту процедуру в российских клиниках не смогут сделать в любом случае.

13 июня 20241
Гинеколог Дергачева рассказала, как проводят женскую стерилизацию
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Все имеющиеся средства контрацепции несовершенны. Презервативы способны защитить еще и от различных болезней, передающихся половым путем, но они могут порваться. Противозачаточные таблетки имеют свои побочные эффекты, да и они не дают стопроцентной гарантии. О методе прерванного полового акта и говорить нечего: с ним вы рискуете забеременеть при любой оплошности.

Самый надежный и вместе с тем радикальный способ — стерилизация. Разберемся, что это за процедура и кому ее можно сделать.

Анастасия Дергачева
Медицина

Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, врач УЗИ, детский гинеколог

Что говорит закон

Согласно Федеральному закону № 323 от 21 ноября 2011 года, добровольная хирургическая стерилизация женщины может проводиться по ее письменному заявлению при достижении возраста старше 35 лет или при наличии у нее двух и более детей, а также при наличии медицинских показаний и информированного добровольного согласия женщины — и в этом случае возраст и наличие детей роли играть не будут.

Если у женщины есть медицинские показания, но она является недееспособной или установлено психическое отклонение, то по решению суда возможно проведение медицинской стерилизации.

Список медицинских показаний к стерилизации

К ним относятся болезни, при которых беременность может быть слишком опасной.

Это, например:

  • значительные разрывы матки;

  • лейкоз;

  • злокачественные новообразования;

  • многократное кесарево сечение;

  • серьезные патологии сердечно-сосудистой системы;

  • порок сердца;

  • осложненные формы сахарного диабета.

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Противопоказания

Логично предположить, что столь радикальная мера не подходит женщинам, которые еще точно не знают, захотят стать мамой в будущем или нет. Им подойдут другие методы предохранения от нежелательной беременности. Из-за особенностей законодательства стерилизацию также просто не станут делать женщинам младше 35 лет и тем, кто не имеет двоих детей.

Как отмечает гинеколог Анастасия Дергачева, существуют также противопоказания к стерилизации, которые актуальны и для других операций:

  • острый инфекционный процесс; 

  • риски операции и наркоза, которые превышают возможную пользу от этой операции, — например, декомпенсированные патологии сердечно-сосудистой системы, декомпенсированное состояние почек, печени и другие тяжелые, терминальные состояния здоровья.

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Как проводят стерилизацию

По словам гинеколога, есть несколько вариантов, которые позволят полностью лишить женщину возможности забеременеть.

Один из самых известных — перевязка маточных труб. Кроме того, маточные трубы могут полностью удалить лапароскопическим или лапаротомическим методом, то есть через небольшой прокол в пупке или с рассечением передней стенки живота. Выбрать способ должен сам хирург.

Кроме того, для стерилизации используют электрокоагуляцию маточных труб и их перерезание лапароскопическим методом.

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А если передумать?

Можно ли будет вернуть женщине возможность рожать после процедуры стерилизации?

«Беременность и роды у женщин с выполненной хирургической стерилизацией возможны только путем проведения программы ЭКО, поскольку хирургическая стерилизация считается одним из наиболее высокоэффективных и необратимых методов контрацепции», — рассказывает гинеколог.

А что насчет мужской стерилизации? Узнать все нюансы процедуры можно ЗДЕСЬ.

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