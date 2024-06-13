Раз и навсегда? Гинеколог Дергачева рассказала, как проводят женскую стерилизацию

Согласно Федеральному закону № 323 от 21 ноября 2011 года, добровольная хирургическая стерилизация женщины может проводиться по ее письменному заявлению при достижении возраста старше 35 лет или при наличии у нее двух и более детей, а также при наличии медицинских показаний и информированного добровольного согласия женщины — и в этом случае возраст и наличие детей роли играть не будут.