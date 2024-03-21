Гинеколог Шульгина объяснила, можно ли «просмотреть» синдром Дауна у будущего ребенка

У людей с синдромом Дауна, которых часто называют «солнечными» из-за характерной для них доброжелательности, обычно отмечается слабый мышечный тонус, гиперподвижность суставов, низкий рост, иногда — открытый рот (из-за низкого тонусa мышц и особенностей нёба). Кроме того, 50% всех детей с синдромом Дауна имеют врожденный порок сердца, около 75% — повышенный риск потери слуха, до 60% предрасположены к развитию катаракты и других глазных болезней, чаще остальных подвержены заболеваниям щитовидной железы, анемии и лейкемии.