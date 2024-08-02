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Раскрыто количество чашек кофе, после которого люди начинают плохо соображать

Исследования показали: чрезмерная любовь к кофе постепенно снижает когнитивные способности. Но совсем отказываться от этого напитка ученые не советуют. Так сколько кофе можно выпивать за день, чтобы мозг нормально работал?

2 августа 2024Обсудить
кофе сколько можно пить в день
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iStock

Кофе — один из самых противоречивых напитков. Вроде бы повышает давление, но при регулярном употреблении нормализует его. Повышает уровень холестерина, но только нефильтрованный (из френч-пресса и из турки), а приготовленный другими способами даже снижает уровень смертности (подробнее читайте здесь).

Еще один довод «за»: кофе снижает риск развития деменции. Однако и здесь все не так однозначно.

Ученые из Advent Health Research Institute в Орландо изучили, как влияет кофеин из кофе и чая на подвижный интеллект — способность мыслить логически и абстрактно, решать новые, неизвестные задачи, не опираясь на накопленный опыт.

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Исследование включало около 8,5 тысячи человек старше 60 лет, из которых 60% — это женщины. Они не имели когнитивных нарушений, но около 26% были носителями гена APOE e4, который повышает риск развития болезни Альцгеймера.

Далее путем опроса ученые выяснили:

  • 18% выпивают 4 и более чашек кофе в день (высокое потребление);

  • 58% сообщили, что пьют от одной до трех чашек (умеренное потребление);

  • 25% сказали, что никогда не пьют кофе.

Что касается чая, то 47% сообщили, что выпивают четыре или более чашек, 38% пьют от одной до трех чашек, 15% не пьют вовсе.

В ходе исследования когнитивные функции оценивали на исходном уровне и как минимум во время двух дополнительных визитов пациентов.

Через девять лет наблюдений ученые пришли к выводу: у тех, кто пил много кофе, наблюдалось самое резкое снижение подвижного интеллекта.

Иными словами, четыре и более чашек кофе в день тормозят работу мозга.

При этом результаты тестов на подвижный интеллект практически не отличались у тех, кто не пил кофе вообще и тех, кто выпивал от одной до трех чашек в день.

К слову, в случае кофеина из чая картина оказалась совсем иная. Люди, которые никогда не пили чай, показали более выраженное снижение подвижного интеллекта по сравнению с теми, кто потреблял его умеренно или потреблял его в больших количествах.

В итоге ученые приходят к выводу, что кофе может оказывать защитный эффект, но в умеренном количестве. По словам доктора Келси Р. Сьюэлл, представившего исследование на недавней Международной конференции Ассоциации болезни Альцгеймера, вероятно, существуют различные уровни защитных механизмов, в том числе на молекулярном уровне. Так, более ранние исследования показали, что кофе снижает выработку бета-амилоида — белка, который считается одной из причин развития болезни Альцгеймера.

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Алексей Водовозов
Медицина

Терапевт, токсиколог, медицинский блогер

«Докладчик осторожно заметил, что исследование наблюдательное. Чтобы понять, что вообще происходит, нужны рандомизированные контролируемые испытания. Ну и подчеркнул, что умеренное потребление чая и кофе может стать недорогой нейропротективной стратегией и даже привести к снижению заболеваемости деменциями. Подозреваю, для этого нужно отобрать кофе у злоупотребляющих и передать его кофейным абстинентам, — комментирует на своем канале терапевт Алексей Водовозов. — Также у докладчика спросили насчет курения и алкоголя, на что он ответил, что в исследовании это не учитывалось. Плюс он сообщил, что не сравнивались между собой разные способы приготовления кофе, сорта чая и еще куча прочих переменных. И на кофеин не пересчитывали. И размер чашек не уточняли. Зачем они все это притащили на конференцию в таком виде — вопрос риторический».

Автор текста:Ксения Воронежцева
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