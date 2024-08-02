Раскрыто количество чашек кофе, после которого люди начинают плохо соображать

«Докладчик осторожно заметил, что исследование наблюдательное. Чтобы понять, что вообще происходит, нужны рандомизированные контролируемые испытания. Ну и подчеркнул, что умеренное потребление чая и кофе может стать недорогой нейропротективной стратегией и даже привести к снижению заболеваемости деменциями. Подозреваю, для этого нужно отобрать кофе у злоупотребляющих и передать его кофейным абстинентам, — комментирует на своем канале терапевт Алексей Водовозов. — Также у докладчика спросили насчет курения и алкоголя, на что он ответил, что в исследовании это не учитывалось. Плюс он сообщил, что не сравнивались между собой разные способы приготовления кофе, сорта чая и еще куча прочих переменных. И на кофеин не пересчитывали. И размер чашек не уточняли. Зачем они все это притащили на конференцию в таком виде — вопрос риторический».