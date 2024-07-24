«Я очень благодарен моим учителям: Борису Александровичу Самотокину и Виталию Александровичу Хилько. Эти известные советские ученые сыграли огромную роль в моей жизни», — говорит Юрий Шулев.

Важными вехами в его военной карьере были работа в военном госпитале Кабула во время Афганской войны и оказание помощи раненым в Чечне.

Занимаясь лечением раненых, Юрий Алексеевич задумался, как взрывная волна влияет на человеческий мозг, что именно означает термин «контуженый». Эти размышления и лечение более тысячи раненых в Афганистане вылились сначала в кандидатскую, а потом и в докторскую диссертацию. Исследования положили начало современным представлениям о повреждениях черепа и головного мозга при взрывах.