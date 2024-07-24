Юрий Шулев начал свою профессиональную деятельность в качестве врача-хирурга небольшого госпиталя в городе Бийске, потом служба в Германии, а затем учеба на кафедре нейрохирургии Военно-медицинской академии, которую профессор Шулев считает своей альма-матер.
«Я очень благодарен моим учителям: Борису Александровичу Самотокину и Виталию Александровичу Хилько. Эти известные советские ученые сыграли огромную роль в моей жизни», — говорит Юрий Шулев.
Важными вехами в его военной карьере были работа в военном госпитале Кабула во время Афганской войны и оказание помощи раненым в Чечне.
Занимаясь лечением раненых, Юрий Алексеевич задумался, как взрывная волна влияет на человеческий мозг, что именно означает термин «контуженый». Эти размышления и лечение более тысячи раненых в Афганистане вылились сначала в кандидатскую, а потом и в докторскую диссертацию. Исследования положили начало современным представлениям о повреждениях черепа и головного мозга при взрывах.
Крутой поворот в судьбе доктора Шулева произошел в начале 90-х. Тогда еще Ленинград получил кредит около 100 миллионов долларов на развитие медицины, благодаря чему в городе создали одну из самых современных больниц в Европе — Городскую многопрофильную больницу № 2. Много лет Шулев работал в больнице заведующим отделением нейрохирургии.
«Замечательный человек Юрий Алексеевич Шулев. Как иначе я могу охарактеризовать этого человека, если я сейчас сижу, разговариваю и помню все, что было вчера и что — 40–50 лет назад?!» — писал народный артист РФ Евгений Татарский, которого в 2002 году Шулев оперировал после разрыва аневризмы головного мозга.
Когда общаешься с Юрием Алексеевичем, поражаешься, как человеческий мозг способен вместить столько информации. Его памяти могут позавидовать и молодые.
«Есть период жизни, в котором мы живем на ресурсах, и до определенного возраста, конечно, о здоровье можно не задумываться. Но после 30 лет и особенно после сорока эти ресурсы заканчиваются. С возрастом вероятность и прямого, и опосредованного поражения нейронов нарастает. Однако многие факторы помогают замедлить этот процесс», — говорит нейрохирург.
Питайтесь разумно
«Разумное рациональное питание — один из главных факторов здорового мозга. Мы — то, что мы едим. Главное, не уходить в крайность. Ешьте то, что полезно. Но не надо сидеть на диетах, к примеру на так называемой кетодиете. Это уже опасно», — предупреждает врач.
Найдите себе хорошего врача-наставника
«Вы же не пойдете стричься в первую попавшуюся парикмахерскую? Скорее всего, у вас уже есть свой мастер. Машину тоже, наверное, обслуживаете в проверенном автосервисе. Поэтому и к выбору врача отнеситесь серьезно.
Понятно, что по ОМС не найти врача, который будет на связи 24 часа в сутки. Это совсем другая нагрузка, и это должно оплачиваться. Поэтому, если есть возможность, нужно найти хорошего врача, который будет знать вашу историю болезни. Такой врач-наставник, контролирующий ваше здоровье.
Многих тяжелых болезней, в том числе последствий инсульта, можно избежать, если их профилактировать. Поддерживайте связь с какой-то умной медицинской системой. Это чрезвычайно важно, чтобы иметь возможность с кем-то посоветоваться, получить нужные рекомендации и в случае неблагополучия заранее знать, куда следует обратиться».
Постоянно нагружайте мозг
«Функционирует только то, что функционирует. Знающие люди, когда покупают лодку, смотрят, сколько часов работал двигатель. Они не купят лодку с двигателем, который мало работал, — значит, эта лодка не ходила в море, а стояла в гавани.
Так и с мозгом. Он должен постоянно работать. Конечно, у людей, которые много читают, решают задачи, учат иностранные языки, мозг сохраняется лучше».
Не нужно бояться, что вы перегрузите мозг информацией. Это невозможно!»
Сдерживайте свои негативные эмоции
Не надо друг другу хамить, не надо друг друга ненавидеть. Вы можете не разделять точку зрения другого человека, но поставьте себе внутренние тормоза. Это важный фактор профилактики здорового мозга.
У нас очень мощная связь через зрительный анализатор с вегетативной нервной системой. Наши прародители видели агрессивное животное, и организм, получив через зрительный анализатор информацию, выделял кортизол, норадреналин. Так возникает стресс — выброс гормонов, который должен реализоваться в мышечной нагрузке.
В это время повышается давление, увеличивается частота сердцебиений, чтобы мышцы активнее снабжались кровью. И когда мышцы начинают работать, стресс разрешается.
Но современный человек не может каждую агрессивную информацию реализовывать мышечным действием. В результате стресс возник, а мышцы не функционируют. И кровь начинает распирать сосуды. А сосуд — это трубка, которая выстлана однослойным плоским эпителием. Растянулся сосуд, эпителий порвался. Как только в эпителии появляется дырка, образуется тромб или бляшка. Поэтому стресс для современного человека — это большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему».
Окружайте себя приятными людьми
«Хорошая психологическая среда, прежде всего интеллектуальная, дружелюбная, она важна. Сегодня где ни идешь — слышишь мат. Не знаю, может, просто я в таких местах бываю. Но вот гуляю по Невскому, вижу: симпатичные девчонки — и матом разговаривают. И что вы хотите от этого мозга?»
Тренируйте свое сердце
«Физическая активность — это основа здорового мозга. Человек должен много двигаться. Десять тысяч шагов в день — это минимум, причем их нужно пройти зараз. Сейчас у многих есть умные часы. И вот человек смотрит в них, радуется, что за день прошел 10 тысяч шагов. Но это неправильно.
Должны быть длительные, ритмически повторяющиеся движения. Мое мнение: если человек старше 50 лет проходит меньше 10 километров за день, он сам себя убивает. А желательно проходить 10 миль — это 16 километров.
Мозг не может рассматриваться в качестве изолированного объекта. Он функционирует благодаря системе кровообращения. Мозг должен получать 55 мл крови на 100 г мозгового вещества в минуту. 30 мл — уже плохо, память хуже работает. А если 20 мл, то мозг в состоянии ишемической полутени: он не мертвый, но уже не работает. Когда поступает еще меньше крови, наступает некроз.
Наше тело почти на 80% состоит из мышцы. Сердце — тоже мышечный орган. Сосуды, которые в организме как дороги для доставки крови, также имеют мышечную стенку: они сжимаются и разжимаются. Поэтому сердце, сосуды должны быть крепкими, их, как мышцы, нужно тренировать. Они должны хорошо работать, чтобы мозг нормально кровоснабжался.
Но это еще не все. Вот загнали кровь в мозг, а дальше она должна как-то прийти назад в сердце. И это происходит за счет периферических мышц, которые окружают вены. Мышцы — это как маленькое сердце для каждого сегмента тела. Они сокращаются, сжимают вены, и благодаря этому кровь поступает обратно в сердце.
Поэтому, даже если нет возможности много ходить, гулять, просто делайте перекаты с пятки на носок — это задействует огромное количество мышц, благодаря которым венозная кровь возвращается в сердце.
Сегодня огромное количество совсем не старых мужчин и женщин, у которых такие пастозные (отекшие. — Прим. ред.) ноги. Они начинают себе придумывать всякие болезни, пьют мочегонные. А на самом деле люди просто мало двигаются, из-за чего застаивается венозная кровь. Двигательная активность, работа мышц обеспечивают циркуляцию крови, а значит, здоровье мозга.
Кроме того, физическая активность — это здоровье опорно-двигательного аппарата. Все-таки головной мозг насажен на какую-то палку.
Сегодня все лечат позвоночник, лечат от остеохондроза. Но такой болезни нет. В 99% случаев это так называемое функциональное состояние. Человек ничем не болен. Но у него гиподинамия, он мало двигается, у него слабенькое сердце, не работают суставы, из-за чего и возникают всякие болевые феномены.
Сделайте МРТ мозга хотя бы раз в жизни
«Причины инсультов у молодых людей — это, как правило, аномалии сосудов головного мозга — врожденное состояние. К счастью, сегодня есть много способов диагностики. Компьютерная томография, ангиография дают возможность выявить эти аномалии до разрыва сосудов.
Огромное преимущество нашей медицины в том, что эта диагностика доступна по цене. В Германии, Израиле, в Америке МРТ стоит около 1,5-2 тысяч долларов.
Если человеку предстоит дальний перелет, часто это туристические поездки с резкой сменой климата, в таком случае не лишним будет сделать профилактическое КТ или МРТ — исследование головного мозга. Особенно если возраст после 30 лет, есть постоянные головные боли.
В общем, лишней такая диагностика не будет. Магнитно-резонансная томография, кроме того, это и ранняя диагностика опухолей головного мозга, пока они не проявляют себя никакими симптомами».
Защищайтесь от солнца
«У подавляющего большинства опухоли обнаруживают после летнего отдыха, особенно глиомы (наиболее распространенная опухоль мозга. — Прим. ред.) Это связано с чрезмерной инсоляцией».
Ультрафиолетовое излучение — мощный мутаген, который не только вызывает рак кожи, но и является фактором риска развития опухолей.
Больше работайте руками
«Если есть свободное время, учитесь игре на музыкальных инструментах, занимайтесь рукоделием, пилите, стройте, чините машину.
Приведу пример. В Америке в резидентуру по нейрохирургии приходится 90 человек на место. И один из критериев, по которому выбирают, — владение каким-то музыкальным инструментом. Это совершенствует мелкую моторику рук, развивает координацию движений, что важно в работе хирургов. Но для здоровья мозга такие увлечения тоже чрезвычайно полезны».