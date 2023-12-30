Прогноз магнитных бурь на январь-2024: когда ждать возмущений на Солнце

Но это только прогнозы. Ситуация на Солнце и, как следствие, на Земле иногда может поменяться практически мгновенно. Так было этой осенью, когда сильные бури обрушивались на Землю внезапно и окрашивали небо в разных регионах страны в цвета апокалипсиса.