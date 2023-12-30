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Прогноз магнитных бурь на январь-2024: когда ждать возмущений на Солнце

Первый месяц нового 2024 года обещает быть спокойным. Однако вспышки на Солнце все же возможны, причем ждать их можно уже в самом начале января.

30 декабря 2023
Прогноз магнитных бурь на январь-2024: когда ждать возмущений на Солнце
Источник:

freepik

Согласно онлайн-графику Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, последние дни уходящего года будут спокойными: магнитосфера находится в зеленой зоне. И весь день 30 декабря, и в праздничный — 31 декабря — магнитных бурь совсем не ожидается.

Однако первые возмущения на Солнце начнутся уже в начале 2024 года. По прогнозам астрономов 1 января магнитосфера будет возбужденной. Вероятность того, что все перерастет в магнитную бурю, составляет всего лишь 15%.

Прогноз магнитных бурь на январь-2024: когда ждать возмущений на Солнце
Источник:

xras.ru

Теперь — о прогнозе на месяц. Большая часть января обещает быть благоприятной. Так, со 2 по 22 января магнитосфера будет находиться в зеленой зоне, ее астрономы оценивают как спокойную. Вспышек на Солнце не предвидится.

Однако конец месяца обещает быть более насыщенным: 23, 24 и 26 января магнитосфера будет возбужденной. Согласно прогнозам, ее уровень дотягивает до уровня G1, что оценивается как слабая буря.

Прогноз магнитных бурь на январь-2024: когда ждать возмущений на Солнце
Источник:

xras.ru

Но это только прогнозы. Ситуация на Солнце и, как следствие, на Земле иногда может поменяться практически мгновенно. Так было этой осенью, когда сильные бури обрушивались на Землю внезапно и окрашивали небо в разных регионах страны в цвета апокалипсиса.

Напомним, в Лаборатории ИКИ и ИСЗФ предупреждали, что осенью и зимой Солнце будет в фазе роста: число вспышек на звезде и, соответственно, количество магнитных бурь на Земле вырастет.

Что делать, если вы на себе ощущаете возмущения на Солнце, и как облегчить свое состояние во время магнитных бурь? Советы врача-терапевта читайте ЗДЕСЬ, а врача-кардиолога — ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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