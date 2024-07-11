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При отравлении грибами выпейте этот раствор до приезда скорой — важна каждая минута

Реаниматолог составил подробную инструкцию, как вести себя при сильном отравлении.

11 июля 20241
что делать при отравлении
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Летом отравиться можно чем угодно. Даже залежавшаяся на солнце вода может вызвать интоксикацию. Подробнее об этом мы писали здесь.

Между тем в некоторых регионах России уже открылся грибной сезон. А так как съедобен далеко не каждый гриб, то травятся ими люди часто. Если после тарелки грибного супа появились озноб, боль в животе и понос, поднялась температура и начало тошнить, значит, случилось отравление.

По словам врачей, при сильном отравлении важна каждая минута. Поэтому действовать нужно быстро.

Рафаиль Муслимов

анестезиолог-реаниматолог Инфекционной клинической больницы № 2 Департамента здравоохранения Москвы

«Важно выиграть время. Выздоровление зависит от правильности действий в первые несколько часов после отравления», — рассказывает анестезиолог-реаниматолог Рафаиль Муслимов.

  1. Звоните в скорою помощь — это первое, что нужно сделать.

  2. Пока едет скорая, нужно избавить организм от попавшей в него ядовитой пищи. Если не было рвоты, надо ее вызвать.

    «Приготовьте раствор из соотношения 1 чайная ложка соли на 1 литр воды. Выпейте раствор, чтобы вызвать рвоту и промыть желудок», — говорит врач.

  3. Выпейте активированный уголь из расчета 1 таблетка на 10 килограммов веса.

Чем опасно самолечение при отравлении грибами

«Не все ядовитые грибы отравляют организм человека одинаково, потому что содержат токсины разного действия. Поэтому и лечение будет отличаться. Но в этом уже предстоит разбираться врачам, — предупреждает реаниматолог.

Если у вас остались опасные грибы — покажите их доктору, это поможет установить причину отравления

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Отравиться можно даже съедобными грибами

Причиной отравления может стать их неправильное приготовление. К примеру, для сморчков, которые относятся к условно съедобным грибам, требуется продолжительная термическая обработка.

Стоит быть осторожнее с домашними заготовками. На грибах могут остаться частички земли, которая заражена ботулиническими микробами — возбудителями смертельно опасного ботулизма.

Кроме того, любые соленые и маринованные грибы нельзя хранить больше года.

А чтобы не отравиться свежими грибами, соблюдайте 4 простых правила:

  • Собирайте лишь те грибы, в которых вы уверены.

  • Не ходите за грибами в леса рядом с дорогами и промышленными объектами. Грибы впитывают в себя токсичные вещества.

  • Ни в коем случае не собирайте старые или перезревшие грибы.

  • Никогда не употребляйте БАДы из ядовитых грибов, в том числе, из мухоморов.

«Самыми опасными ядовитыми грибами являются бледная поганка и мухоморы — вонючий (другое название — поганка белая), пантерный, весенний, красный, белый, поганковидный, — рассказывают токсикологи НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

За последние 3 года было два летальных исхода у пациентов института, отравившихся грибами. На долю бледной поганки приходится до 90% смертельных отравлений грибами в стране. Она содержит высокотоксичные вещества: фаллоидин и амантин, которые не разрушаются при кипячении, заморозке или сушке».

Автор текста:Ксения Воронежцева
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