Летом отравиться можно чем угодно. Даже залежавшаяся на солнце вода может вызвать интоксикацию. Подробнее об этом мы писали здесь.
Между тем в некоторых регионах России уже открылся грибной сезон. А так как съедобен далеко не каждый гриб, то травятся ими люди часто. Если после тарелки грибного супа появились озноб, боль в животе и понос, поднялась температура и начало тошнить, значит, случилось отравление.
По словам врачей, при сильном отравлении важна каждая минута. Поэтому действовать нужно быстро.
анестезиолог-реаниматолог Инфекционной клинической больницы № 2 Департамента здравоохранения Москвы
«Важно выиграть время. Выздоровление зависит от правильности действий в первые несколько часов после отравления», —
Звоните в скорою помощь — это первое, что нужно сделать.
Пока едет скорая, нужно избавить организм от попавшей в него ядовитой пищи. Если не было рвоты, надо ее вызвать.
«Приготовьте раствор из соотношения 1 чайная ложка соли на 1 литр воды. Выпейте раствор, чтобы вызвать рвоту и промыть желудок», — говорит врач.
Выпейте активированный уголь из расчета 1 таблетка на 10 килограммов веса.
Чем опасно самолечение при отравлении грибами
«Не все ядовитые грибы отравляют организм человека одинаково, потому что содержат токсины разного действия. Поэтому и лечение будет отличаться. Но в этом уже предстоит разбираться врачам, — предупреждает реаниматолог.
Если у вас остались опасные грибы — покажите их доктору, это поможет установить причину отравления
Отравиться можно даже съедобными грибами
Причиной отравления может стать их неправильное приготовление. К примеру, для сморчков, которые относятся к условно съедобным грибам, требуется продолжительная термическая обработка.
Стоит быть осторожнее с домашними заготовками. На грибах могут остаться частички земли, которая заражена ботулиническими микробами — возбудителями смертельно опасного ботулизма.
Кроме того, любые соленые и маринованные грибы нельзя хранить больше года.
А чтобы не отравиться свежими грибами, соблюдайте 4 простых правила:
Собирайте лишь те грибы, в которых вы уверены.
Не ходите за грибами в леса рядом с дорогами и промышленными объектами. Грибы впитывают в себя токсичные вещества.
Ни в коем случае не собирайте старые или перезревшие грибы.
Никогда не употребляйте БАДы из ядовитых грибов, в том числе, из мухоморов.
«Самыми опасными ядовитыми грибами являются бледная поганка и мухоморы — вонючий (другое название — поганка белая), пантерный, весенний, красный, белый, поганковидный, —
За последние 3 года было два летальных исхода у пациентов института, отравившихся грибами. На долю бледной поганки приходится до 90% смертельных отравлений грибами в стране. Она содержит высокотоксичные вещества: фаллоидин и амантин, которые не разрушаются при кипячении, заморозке или сушке».