Понедельник будет тяжелым. Астрономы предупреждают о затяжной магнитной буре

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитные колебания начнутся 12 августа с 03.00 часов, слегка ослабнут днем и снова усилятся к вечеру, окончатся лишь в 21.00. К счастью, весь оставшийся август геомагнитная обстановка будет спокойная: вспышек на Солнце, которые бы повлияли на магнитное поле Земли, не ожидается. А следующую бурю обещают уже 1 сентября.