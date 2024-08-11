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Понедельник будет тяжелым. Астрономы предупреждают о затяжной магнитной буре

В эти выходные геомагнитная обстановка была нестабильной. Однако пик волнений в магнитосфере обещают на понедельник.

11 августа 20245
магнитные бури
Источник:

iStock

Понедельник сам по себе день тяжелый. Исследования показали, что в начале недели самые низкие показатели производительности труда и самый высокий уровень эмоционального стресса. А тут еще и магнитные бури, которые прогнозируют на первый день рабочей недели.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитные колебания начнутся 12 августа с 03.00 часов, слегка ослабнут днем и снова усилятся к вечеру, окончатся лишь в 21.00. К счастью, весь оставшийся август геомагнитная обстановка будет спокойная: вспышек на Солнце, которые бы повлияли на магнитное поле Земли, не ожидается. А следующую бурю обещают уже 1 сентября.

прогноз магнитных бурь
Источник:

xras.ru

Интенсивность предстоящих возмущений магнитного поля Земли по шкале от 1 до 5 оценили на двойку (прогнозируемый уровень шторма — G2). Это считается умеренной бурей. При таких колебаниях могут возникать напряжения в энергосистемах, особенно в высоких широтах. Возможны сбои в работе радиосвязи, отклонения в орбитах спутников. Полярные сияния могут наблюдаться на более низких широтах.

Однако здоровью человека вспышки на Солнце не угрожают.

«Вредное излучение от вспышки не может пройти через атмосферу нашей планеты и физически повлиять на людей на Земле, — заявили в NASA еще в 2017 году. — Однако, если они достаточно интенсивны, вспышки могут нарушить атмосферу в слое, где распространяются сигналы GPS и связи».

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«Существуют потенциальные последствия для здоровья любого человека, подвергшегося воздействию этого высокоэнергетического излучения. Но на самом деле мы защищены, поскольку эти лучи и частицы поглощаются нашей атмосферой, — говорит Дейл Гэри, профессор физики Центра солнечно-земных исследований Технологического института Нью-Джерси в интервью Health.

Однако люди на самолетах, летящих на большой высоте над полюсами, могут подвергаться повышенному риску воздействия части этого излучения. Иногда маршруты полетов меняют в периоды необычной солнечной активности».

Алексей Жито
Медицина

Терапевт, эндокринолог, кардиолог

«Влиянию космоса подвергаются те люди, у кого имеются какие-либо заболевания. У здорового человека магнитные бури никакого выраженного дискомфорта вызывать не должны», — говорит кардиолог Алексей Жито.

Врач назвал основные признаки метеозависимости:

  • головные боли;

  • изменение настроения;

  • боли в мышцах;

  • сонливость и бессонница;

  • тревожность;

  • приливы и жар;

  • головокружения;

  • боли в животе;

  • панические атаки.

«У меня бывают пациенты, которые жалуются на плохое самочувствие из-за изменения погоды. В первую очередь мы выявляем заболевание, которое способствует проявлению неприятных симптомов, и лечим его. После лечения симптомы, как правило, ослабевают или исчезают совсем», — говорит кардиолог.

Советы врача, как легче пережить магнитные бури, читайте здесь.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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