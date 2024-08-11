Понедельник будет тяжелым. Астрономы предупреждают о затяжной магнитной буре

Понедельник сам по себе день тяжелый. Исследования
По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитные колебания начнутся 12 августа с 03.00 часов, слегка ослабнут днем и снова усилятся к вечеру, окончатся лишь в 21.00. К счастью, весь оставшийся август геомагнитная обстановка будет спокойная: вспышек на Солнце, которые бы повлияли на магнитное поле Земли, не ожидается. А следующую бурю обещают уже 1 сентября.
Интенсивность предстоящих возмущений магнитного поля Земли по шкале от 1 до 5 оценили на двойку (прогнозируемый уровень шторма — G2). Это считается умеренной бурей. При таких колебаниях могут возникать напряжения в энергосистемах, особенно в высоких широтах. Возможны сбои в работе радиосвязи, отклонения в орбитах спутников. Полярные сияния могут наблюдаться на более низких широтах.
Однако здоровью человека вспышки на Солнце не угрожают.
«Вредное излучение от вспышки не может пройти через атмосферу нашей планеты и физически повлиять на людей на Земле, —
«Существуют потенциальные последствия для здоровья любого человека, подвергшегося воздействию этого высокоэнергетического излучения. Но на самом деле мы защищены, поскольку эти лучи и частицы поглощаются нашей атмосферой, — говорит Дейл Гэри, профессор физики Центра солнечно-земных исследований Технологического института Нью-Джерси в интервью
Однако люди на самолетах, летящих на большой высоте над полюсами, могут подвергаться повышенному риску воздействия части этого излучения. Иногда маршруты полетов меняют в периоды необычной солнечной активности».
Терапевт, эндокринолог, кардиолог
«Влиянию космоса подвергаются те люди, у кого имеются какие-либо заболевания. У здорового человека магнитные бури никакого выраженного дискомфорта вызывать не должны», —
Врач назвал основные признаки метеозависимости:
головные боли;
изменение настроения;
боли в мышцах;
сонливость и бессонница;
тревожность;
приливы и жар;
головокружения;
боли в животе;
панические атаки.
«У меня бывают пациенты, которые жалуются на плохое самочувствие из-за изменения погоды. В первую очередь мы выявляем заболевание, которое способствует проявлению неприятных симптомов, и лечим его. После лечения симптомы, как правило, ослабевают или исчезают совсем», — говорит кардиолог.
Советы врача, как легче пережить магнитные бури, читайте здесь.