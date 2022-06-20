Помогает сердцу и заставляет толстеть: что делает с организмом привычка дремать после еды

Вздремнуть днем, после обеда — это особое удовольствие, практически недоступное людям, которые работают по стандартному графику. Но если это пенсионеры, фрилансеры или самозанятые, люди со свободным графиком работы — стоит ли им менять расписание, чтобы отвести время для полуденного сна? Ученые Афинского университета определили, что полуденный послеобеденный сон — один из секретов долголетия жителей острова Икария.

Но только продолжительностью жизни польза этого вида отдыха не ограничивается, ученые получают все больше доказательств того, что отдых после еды идет на пользу пищеварительной системе, работе мозга, иммунитету. «Доктор Питер» совместно с патофизиологом Еленой Парецкой решили уточнить — реальна ли польза дневного сна, возможно ли навредить здоровью, если спать днем.