Польза и вред малины: 7 свойств ягоды, о которых вы могли не знать

Предотвращает развитие сахарного диабета. В одном из исследований людей разделили на три группы, и в каждой ели завтрак, схожий по белкам, жирам и углеводам. Однако порции замороженной красной малины в тарелке у добровольцев были разными: в одном приеме пищи не было малины, во втором — одна чашка, а в третьем — две чашки. Оказалось, что у тех, кто съедал самую большую порцию ягоды, меньше всего повышался сахар в крови, а также эти участники в разы реже страдали от диабета.