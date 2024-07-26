Польза и вред малины: 7 свойств ягоды, о которых вы могли не знать

Середина лета — сезон малины, одной из самых сладких и популярных ягод, которую так любят взрослые и дети. Этот продукт приносит колоссальную пользу здоровью, говорят эксперты. Но злоупотреблять им все же не стоит.
26 июля 2024
Сложно найти человека, который бы не любил малину: она сочная, сладкая, прекрасно сочетается с различными десертами, напитками, ее также едят с молоком или йогуртом.
Сама по себе эта ягода очень полезна, пишет издание The Health. Например, она может продлить молодость, защитить от рака и поможет сохранить фигуру.
Чем полезна малина
Помогает контролировать уровень сахара в крови. Мало кто знает, но малина считается поистине диетическим продуктом. В 100 г ягод содержится всего лишь 2,7 г сахара, это намного меньше, чем в яблоке такого же веса (17 г). Поэтому малина точно не спровоцирует резкий скачок глюкозы.
Замедляет старение. В ягоде содержится много антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами. Чем больше антиоксидантов попадает в организм, тем выше вероятность, что вы будете выглядеть и чувствовать себя лучше. Кроме того, малина богата витамином С, который важен для красоты кожи.
Защищает от рака. Малина содержит эллаготанины и антоцианы — это фитохимические вещества, которые обладают противораковыми свойствами.
Не даст съесть лишнего. В этой ягоде также содержится много клетчатки, которая не только улучшает пищеварение, но еще и приходится по вкусу полезным бактериям в кишечнике. За счет этого у человека улучшается метаболизм и притупляется чувство голода.
Предотвращает развитие сахарного диабета. В одном из исследований людей разделили на три группы, и в каждой ели завтрак, схожий по белкам, жирам и углеводам. Однако порции замороженной красной малины в тарелке у добровольцев были разными: в одном приеме пищи не было малины, во втором — одна чашка, а в третьем — две чашки. Оказалось, что у тех, кто съедал самую большую порцию ягоды, меньше всего повышался сахар в крови, а также эти участники в разы реже страдали от диабета.
Активирует работу мозга. Это происходит за счет антиоксидантов и флавоноидов, которые содержатся в ягоде. Именно эти вещества необходимы для защиты клеток органа от окислительного стресса. Ученые также пришли к выводу, что малина помогает улучшать память у пожилых, защищает от деменции и болезни Паркинсона.
Делает кости крепче. Малина также содержит марганец, кальций и витамин К, которые необходимы для здоровья опорно-двигательного аппарата.
Несмотря на всю пользу, есть малину в слишком больших количествах все же не стоит.
Во-первых, эта ягода может спровоцировать аллергию. Поэтому внимательно следите за состоянием своего организма, особенно вас должны насторожить зуд, сыпь и отеки.
Во-вторых, малина может спровоцировать проблемы с ЖКТ. Дело в том, что в ягоде могут жить различные насекомые, которые бывают переносчиками опасных бактерий. Из-за этого у человека появляется боль в животе, лихорадка, тошнота и рвота. Чтобы избежать неприятных последствий, тщательно промывайте малину, а после просушите ягоду на бумажном полотенце.
Кстати
Малину можно добавлять в греческий йогурт, овсянку, салаты и даже цельнозерновые гарниры. Она станет отличным дополнением к блюду, разнообразив его вкус.
Также можно приготовить полезный десертный соус из малины: достаточно хорошо размять ягоду вилкой, добавив немного сметаны для густоты. Это отличная альтернатива варенью и готовым сладким соусам.