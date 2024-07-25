Роспотребнадзор разъяснил, безопасно ли пить чай в пакетиках-пирамидках

«Ученые проверили такой чай с помощью электронной микроскопии и динамического лазерного светорассеивания. Современные исследования выявили, что при заваривании пирамидки выделяют микропластик, который под воздействием высокой температуры распадается на искусственные наночастицы. Этих частиц в сотни миллионов раз больше, чем кусочков микропластика», — рассказал Александр Созыкин.