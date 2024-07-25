Роспотребнадзор разъяснил, безопасно ли пить чай в пакетиках-пирамидках

Пару месяцев назад «Доктор Питер» беседовал на чайную тему с физиологом, кандидатом медицинских наук Александром Созыкиным. Эксперт рассказал, что более дорогие виды чая, которые выпускают не в привычных бумажных пакетиках, а в пирамидках, вредны для здоровья.
«Ученые проверили такой чай с помощью электронной микроскопии и динамического лазерного светорассеивания. Современные исследования выявили, что при заваривании пирамидки выделяют микропластик, который под воздействием высокой температуры распадается на искусственные наночастицы. Этих частиц в сотни миллионов раз больше, чем кусочков микропластика», — рассказал Александр Созыкин.
По словам физиолога, одна-две чашки чая из пирамидок сильно не навредят, но если пить его постоянно, микропластик может постепенно накапливаться в крови, печени, почках и других органах. И это повышает риски развития различных заболеваний, в том числе, рака.
Но раз такой чай может навредить, почему он свободно продается во всех магазинах страны? Этот вопрос заинтересовал защитников потребителей.
Руководитель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин направил обращение в Роспотребнадзор, касающееся безопасности чая в пирамидках. Накануне федеральная служба прислала ответ. Ведомство разъяснило, что пирамидки в качестве упаковки для чая безопасны, так как соответствуют требованиям техрегламента.
«Чайная продукция является объектом технического регулирования. Особенности выпуска и обращения указанной продукции регулируются техническими регламентами, в том числе нормами технического регламента Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“ (ТР ТС 021/2011)», — говорится в ответном письме, которое есть в распоряжении издания «Доктор Питер».
Согласно этому техрегламенту производители должны соблюдать требования к пищевой продукции в части ее маркировки, материалам упаковки, изделий и оборудования для производства продукции, которое с ней контактирует. А требования к упаковке, в том числе полимерной, установлены в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).
Как заверили в ведомстве, вся пищевая продукция поступает в продажу только при условии, что она прошла проверку на соответствие всем техническим регламентам Таможенного союза. Роспотребнадзор со своей стороны оценивает, соответствует ли продукция на рынке требованиям ТС.