Поиграл и съел: 3 самые опасные игрушки, которые могут проглотить дети

Батарейки можно найти не только в бытовой технике, но и в игрушках. И вынуть их обычно не представляет большой сложности. Попадая в ЖКТ, элемент питания окисляется, он может буквально прилипнуть к пищеводу, желудку, кишечнику. Если его сразу не вытащить, он может вызвать тяжелые изъявления, ожоги слизистой, внутренние кровотечения. По словам медика, повреждения бывают настолько тяжелыми, что в итоге приводят к инвалидности, а при неоказании помощи — к летальному исходу.