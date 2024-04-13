Поиграл и съел: 3 самые опасные игрушки, которые могут проглотить дети

Врачи регулярно призывают родителей не оставлять детей без присмотра с игрушками, у которых полно мелких деталей. Малыши быстро увлекаются игрой и любят все пробовать на вкус, поэтому могут легко проглотить несъедобный предмет. Некоторые инородные тела могут выйти из организма сами примерно через 2-4 дня и без последствий, но уповать на это точно не стоит.
Как рассказала фельдшер скорой помощи Екатерина Синицына, проглоченные детьми предметы могут застрять в кишечнике, создавая угрозу пролежней стенки кишки, перфорации и перитонита. Риски осложнений повышаются, если эти предметы достаточно крупные, более 3 см, с неровными или острыми краями. Однако есть предметы, опасность которых не зависит от размера и формы, причем они нередко встречаются в детских игрушках.
Екатерина Синицына в своем телеграм-канале назвала три самых опасных предмета, которые часто оказываются в пищеварительном тракте детей.
Фельдшер скорой помощи
1. Игрушки с батарейками
Батарейки можно найти не только в бытовой технике, но и в игрушках. И вынуть их обычно не представляет большой сложности. Попадая в ЖКТ, элемент питания окисляется, он может буквально прилипнуть к пищеводу, желудку, кишечнику. Если его сразу не вытащить, он может вызвать тяжелые изъявления, ожоги слизистой, внутренние кровотечения. По словам медика, повреждения бывают настолько тяжелыми, что в итоге приводят к инвалидности, а при неоказании помощи — к летальному исходу.
Случаи, когда дети глотают батарейки, далеко не редкость.
2. Игрушки с магнитами
О том, как дети в тяжелом состоянии попадают в больницу из-за проглоченных магнитов, чаще всего деталей магнитных конструкторов, также сообщается регулярно. Как объяснила Екатерина Синицына, когда дети проглатывают магниты с промежутком во времени, они оказываются в разных отделах ЖКТ, а затем притягиваются друг к другу. Если проглочен не один, а много магнитов, тяжелые осложнения могут развиться очень быстро, вплоть до перитонита и сепсиса.
3. Орбизы (гидрогелевые шарики)
Эти предметы опасны тем, что впитывают жидкость как губка и увеличиваются в размере в несколько раз. Например, мелкий шарик в процессе прохождения по ЖКТ ребенка может стать размером с теннисный мячик.
По словам фельдшера скорой, бывали случаи обтурационной кишечной непроходимости после проглатывания детьми таких инородных тел. Причем обнаружить орбизы внутри сложно: на рентгене они не видны. Поэтому, если родители не заметили, что ребенок съел гидрогелевый шарик, своевременная диагностика может вызвать сложности.
Ранее главный педиатр минздрава Московской области Нисо Одинаева назвала самую опасную детскую игрушку в ванной — круг для купания, который надевается на шею. Играя в таком круге, ребенок может легко перевернуться и уйти под воду. Кроме того, такой круг может стать причиной травмы шейного отдела позвоночника.
Как понять, что ребенок что-то проглотил
Пять возможных признаков, которые родителям ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, назвала Лидия Лопатина, заведующая отделением эндоскопии Детской городской клинической больницы № 5 им. Филатова.
ребенок может сам признаться;
ребенок становится беспокойным;
появляются позывы на рвоту;
сильно текут слюни;
он отказывается от пищи, особенно твердой, и даже от любимых продуктов и конфет.