- Часто наблюдаю в практике взаимосвязь болей в спине с кишечником, — рассказал «Доктору Питеру» врач-невролог, остеопат Жан Шоломицкий. — Питание наше оставляет желать лучшего, вредные продукты вызывают брожение и вздутие, но болевые рецепторы в кишечнике в этот момент не срабатывают — они реагируют только на значительное расширение или нарушение целостности.

При вздутии расширение не настолько сильное, чтобы мы осознавали боль, но если надавить на определенные отделы кишечника, это боевое ощущение можно почувствовать. Тело наше, избегая этой боли, «сворачивается» вокруг этого места, возникает анталгическая поза. Человек принимает ее непроизвольно, когда тело чувствует боль. И если долго находиться в такой неестественной позе, это приводит к тем самым болям в спине.