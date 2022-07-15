Если у нас болит спина, мы идем к хирургу, делаем рентген, пьем болеутоляющие, но можем даже не подозревать, что проблема напрямую связана с тем, что мы едим.
врач-невролог, остеопат
- Часто наблюдаю в практике взаимосвязь болей в спине с кишечником, — рассказал «Доктору Питеру» врач-невролог, остеопат Жан Шоломицкий. — Питание наше оставляет желать лучшего, вредные продукты вызывают брожение и вздутие, но болевые рецепторы в кишечнике в этот момент не срабатывают — они реагируют только на значительное расширение или нарушение целостности.
При вздутии расширение не настолько сильное, чтобы мы осознавали боль, но если надавить на определенные отделы кишечника, это боевое ощущение можно почувствовать. Тело наше, избегая этой боли, «сворачивается» вокруг этого места, возникает анталгическая поза. Человек принимает ее непроизвольно, когда тело чувствует боль. И если долго находиться в такой неестественной позе, это приводит к тем самым болям в спине.
Какие продукты чаще всего вызывают вздутие живота
пшеница, рожь и продукты на их основе;
бобовые;
некоторые овощи — чеснок, лук, капуста. В целом большое количество клетчатки может вызвать вздутие и метеоризм;
молоко, йогурт, сливочные сорта сыра — они содержат лактозу;
сладкие фрукты и мед;
орехи;
газированные напитки;
алкоголь;
обильная сладкая или жирная пища;
сахарозаменители.
Невролог отмечает, что для того, чтобы распознать причины любой боли, лучше обратиться к специалисту.
- Важно разделять боль, вызванную патологическими процессами в организме и психосоматические проявления, — говорит врач. — В первом случае — это сигнал о том, что что-то сломалось в теле и необходимо медицинское вмешательство. Это может быть поломка как физическая, так и психическая. Я говорю про те состояния, которые лечатся психотропными препаратами — нейролептиками, транквилизаторами, антидепрессантами. Такие случаи требуют врачебного вмешательства.
Во втором случае не всегда требуется медицинское вмешательство, но работа здесь для достижения полноценного эффекта должна проводиться и с телом и с психикой. Это может быть остеопатия, массаж, телесно-ориентированная терапия и так далее.
Ранее врач-реабилитолог Михаил Леонтьев рассказал «Доктору Питеру», что наша спина и позвоночник больше всего не любят статичности.
Именно поэтому к неврологу с проблемами шеи и поясницы приходят не землекопы и строители, а бухгалтеры, шоферы и поклонники соцсетей, залипающие в телефонах часами.
Врач объяснил, что есть «красные флаги», когда боль в спине — опасный симптом:
боль не уменьшается в покое (лежа),
боль постепенно (ежедневно) усиливается,
связана с травмой,
сопровождается подъемом температуры тела,
снижением массы тела,
нарушением мочеиспускания,
ранее было перенесено онкологическое заболевание.