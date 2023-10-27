Оториноларинголог Приказа объяснила, как убрать из уха серную пробку и не потерять слух

Серной пробкой называют скопление ушной серы в слуховом проходе. Серу иногда ошибочно считают чем-то наподобие грязи, которую непременно следует удалять. На самом деле это не загрязнение, а всего лишь смесь кожного сала и секрета слуховых желез, которые находятся на коже слухового прохода.
Екатерина Приказа, отоларинголог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге рассказала «Доктору Питеру», кому, когда и зачем нужно удалять серные пробки и как в последующем избежать их повторного появления.
Отоларинголог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Ушная сера — защитное вещество
Ушная сера обладает увлажняющими свойствами, защищает уши от попадания воды и проникновения болезнетворных бактерий. В норме, если вы не усердствуете с чисткой ушей, излишки ушной серы самостоятельно выходят из слухового прохода. Ее выталкивает наружу нижняя челюсть, а точнее, ее движения во время еды или разговора. Однако иногда этот процесс нарушается, и серы становится слишком много. В этом случае она образует мягкий комок, который со временем твердеет и превращается в пробку.
Почему образуются серные пробки
Специалисты выделяют целый ряд причин, которые приводят к образованию серных пробок. У одного и того же человека они могут сочетаться между собой.
1. Заболевания и аномалии строения уха
Причины серных пробок можно условно разделить на внутренние и внешние. К первой группе относят особенности строения ушей, а также различные заболевания — ЛОР и не только. Избыточная выработка серы может возникнуть из-за хронических воспалений в организме, при повышенном уровне холестерина и некоторых дерматологических заболеваниях, например экземе. Проблема также часто преследует людей с аномально узким слуховым проходом.
2. Неправильная гигиена и вредные привычки
Среди внешних причин номером один считается нарушение правил гигиены, а именно слишком частая или неправильная чистка ушей. Порой люди буквально впадают в зависимость от ватных палочек и используют их едва ли не каждый день. В результате сера проникает все глубже и плотнее утрамбовывается в ушном канале.
Риски образования ушных пробок также повышаются при слишком частом использовании наушников: эта привычка способна приводить к сужению ушного канала. К другим факторам риска относят регулярный контакт с водой или пылью. Например, от серных пробок нередко страдают профессиональные пловцы и сотрудники производств с высоким уровнем запыленности.
Зачем удалять серные пробки
Серные пробки дают о себе знать далеко не сразу, даже когда увеличиваются в размере. Проблемы начинаются, когда пробка разбухает настолько, что начинает перекрывать слуховой проход. Обычно такое происходит, когда в ухо попадает вода. У человека резко снижается слух, закладывает ухо. В запущенных случаях серная пробка способна спровоцировать воспаление барабанной перепонки и даже частичную потерю слуха.
Шпильки, капли, салфетки — как нельзя удалять серные пробки
Удалять серную пробку должен исключительно врач-оториноларинголог после тщательного осмотра слухового канала. Не стоит заниматься самолечением и пытаться чистить ухо свернутыми салфетками, кончиками полотенца и тем более острыми предметами вроде шпилек или булавок. В лучшем случае вы лишь загоните серу еще глубже, а в худшем — повредите барабанную перепонку.
Отдельно стоит сказать про специальные капли для размягчения пробок. Такие препараты размягчают серу и ускоряют ее отхождение. Однако самостоятельно использовать капли также не рекомендуется.
А как можно?
Чаще всего пробки удаляют методом ирригации, или промывания. При помощи шприца отоларинголог направляет струю физраствора вдоль задней стенки слухового прохода. Под давлением жидкости пробка распадается на части и постепенно выходит наружу. Процедура безболезненная, и ее можно проводить даже маленьким детям.
Еще один метод — размягчение пробки каплями на основе щелочного раствора. Применение препарата часто совмещают с аспирацией. В этом случае для удаления используют специальный прибор — вакуумный отсос. У некоторых людей метод вызывает определенный дискомфорт: вакуум производит резкий звук и от него может заболеть голова. Зато аспирацию можно задействовать даже пациентам с повреждением барабанной перепонки, которым запрещено проводить промывание слухового прохода.
Избавиться от серной пробки можно и механическим способом — выскабливанием. Для маленьких и мягких образований серы используют кюретку или хирургическую ложку — специальный инструмент с петлей на конце. Большие и плотные пробки удаляют при помощи щипцов или зонда с крючком.
Удаление серной пробки вне зависимости от метода является достаточно несложной процедурой и практически не вызывает осложнений. Длительного восстановления также не требуется: достаточно будет в течение нескольких дней использовать капли с антисептиком.