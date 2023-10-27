Оториноларинголог Приказа объяснила, как убрать из уха серную пробку и не потерять слух

Ушная сера обладает увлажняющими свойствами, защищает уши от попадания воды и проникновения болезнетворных бактерий. В норме, если вы не усердствуете с чисткой ушей, излишки ушной серы самостоятельно выходят из слухового прохода . Ее выталкивает наружу нижняя челюсть, а точнее, ее движения во время еды или разговора. Однако иногда этот процесс нарушается, и серы становится слишком много. В этом случае она образует мягкий комок, который со временем твердеет и превращается в пробку.