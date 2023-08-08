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Мог дойти до сердца: 3-сантиметровый прутик вызвал серьезное воспаление за ухом ребенка

Ребенок поступил в подмосковную больницу с гноящимся новообразованием за ухом. Сначала врачи решили, что это атерома. Но когда вскрыли, то увидели внутри инородное тело — прутик.

8 августа 2023
Мог дойти до сердца: 3-сантиметровый прутик вызвал серьезное воспаление за ухом ребенка
Источник:
iStockphoto

Как рассказали в министерстве здравоохранения Московской области, 2-летнего мальчика доставили в Раменскую больницу. После опроса родителей и проведенного обследования ребенка врачи предварительно диагностировали у него атерому — доброкачественное образование. Через небольшой разрез они вскрыли гноящееся образование и обнаружили внутри прутик длиной 3 сантиметра.

Мог дойти до сердца: 3-сантиметровый прутик вызвал серьезное воспаление за ухом ребенка
Источник:
mz.mosreg.ru

«При помощи специального хирургического инструмента мы извлекли инородное тело и провели обработку гнойной полости, окружавшей его. Операция прошла успешно и заняла 15 минут», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением стационара Владимир Хабалов.

По словам хирурга, опасность ситуации была в том, что инородное тело было острым, по кровотоку оно могло проникнуть в различные органы и даже дойти до сердца.

Как говорят медики, сейчас малыш чувствует себя хорошо и уже выписан. А родителей, в свою очередь, они еще раз призвали не оставлять детей без присмотра и внимательно следить за ними.

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Выяснилось, что два года назад девочка во время игры неудачно упала, приземлившись лицом на игрушку. Ее родные обработали ранку и для устранения шрама использовали противорубцовый гель, при этом инородный предмет остался под кожей. Со временем ранка затянулась, однако уплотнение чуть выше рубца не пропало.

Автор текста:Анастасия Романова
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