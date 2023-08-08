Мог дойти до сердца: 3-сантиметровый прутик вызвал серьезное воспаление за ухом ребенка

Как рассказали в министерстве здравоохранения Московской области, 2-летнего мальчика доставили в Раменскую больницу. После опроса родителей и проведенного обследования ребенка врачи предварительно диагностировали у него атерому — доброкачественное образование. Через небольшой разрез они вскрыли гноящееся образование и обнаружили внутри прутик длиной 3 сантиметра.
«При помощи специального хирургического инструмента мы извлекли инородное тело и провели обработку гнойной полости, окружавшей его. Операция прошла успешно и заняла 15 минут», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением стационара Владимир Хабалов.
По словам хирурга, опасность ситуации была в том, что инородное тело было острым, по кровотоку оно могло проникнуть в различные органы и даже дойти до сердца.
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Спасли ребенка с рогом единорога во лбу
Весной в Видновскую больницу обратились родители 7-летней девочки. По их словам, у ребенка на месте старой травмы на лбу появилось странное уплотнение, причем повреждение девочка получила еще два года назад. Оказалось, что внутри уплотнения скрывался маленький розовый рог игрушечного единорога.
Выяснилось, что два года назад девочка во время игры неудачно упала, приземлившись лицом на игрушку. Ее родные обработали ранку и для устранения шрама использовали противорубцовый гель, при этом инородный предмет остался под кожей. Со временем ранка затянулась, однако уплотнение чуть выше рубца не пропало.