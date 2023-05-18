В Подмосковье врачи вырезали у 7-летней девочки изо лба рог единорога

В Подмосковье маленькая девочка два года прожила с фрагментом пластиковой игрушки под кожей. По иронии судьбы это оказался игрушечный розовый рог единорога.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, в Видновскую больницу обратились мама и папа 7-летней девочки. По словам родителей, у ребенка на месте старой травмы появилось странное уплотнение, причем повреждение девочка получила еще два года назад.
Врачи провели обследование. Диагностика выявила удивительные результаты: оказалось, что под уплотнением скрывался маленький розовый рог игрушечного единорога.
Когда девочке было пять лет, она неудачно упала, приземлившись лицом на игрушку. Ее родные обработали ранку и для устранения шрама использовали противорубцовый гель. Инородный предмет при этом остался под кожей. Со временем ранка затянулась, однако уплотнение чуть выше рубца не пропало. В итоге обеспокоенные родители решили обратиться за помощью.
Как объясняет детский врач-хирург Виктория Жиронкина, во время осмотра медики сразу заподозрили инородное тело в мягких тканях. Ультразвуковая диагностика подтвердила это предположение. В итоге специалисты решили провести операцию, во время которой врачи действительно обнаружили маленькую частичку игрушки.
Операция прошла успешно, в тот же день девочку отпустили домой с небольшим и аккуратным швом. Рог отдали ей на память.
Врачи напоминают родителям: важно внимательно следить за своими детьми и не оставлять их без внимания.
Кстати
Некоторые игрушки могут быть смертельно опасными для детей. Например, врачи уже не первый год предупреждают: не покупайте своим маленьким детям магнитные шарики, малыши очень часто проглатывают их. Этой весной петербургские врачи спасли еще одного маленького ребенка, проглотившего магнитные шарики. Как рассказали в комитете здравоохранения города, из тела мальчика достали шесть таких элементов. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.