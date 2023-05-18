В Подмосковье врачи вырезали у 7-летней девочки изо лба рог единорога

Некоторые игрушки могут быть смертельно опасными для детей. Например, врачи уже не первый год предупреждают: не покупайте своим маленьким детям магнитные шарики, малыши очень часто проглатывают их. Этой весной петербургские врачи спасли еще одного маленького ребенка, проглотившего магнитные шарики. Как рассказали в комитете здравоохранения города, из тела мальчика достали шесть таких элементов. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.