39-летняя американка после операции на позвоночнике заговорила с сильным русским акцентом

Эбби Фендер, 39-летняя жительница Техаса, обратилась к врачам с жалобами на боли в спине. Медики диагностировали межпозвоночную грыжу и порекомендовали женщине операцию, на которую она согласилась. Отойдя от наркоза, Эбби почувствовала неладное.
Она обнаружила, что ее характерный техасский выговор исчез, и она говорит по-английски с сильным русским акцентом, да еще и голосом мультяшного героя,
Что с голосом?
После операции Эбби почувствовала, что голос ее неожиданно стал очень высоким.
— Я говорила как мультяшная Минни Маус с таким ярким восточно-европейским — русским или украинским — акцентом, — рассказала женщина. — Меня по десять раз в день спрашивали, откуда я приехала в Америку. Однажды я сказала — из России, и человек стал говорить со мной на своем родном языке. Я понятия не имела, что делать, поэтому мне пришлось признаться…
Отметим, что носители русского языка, говорящие по-английски с акцентом, часто заменяют межзубные звуки на русские «с» и «з», английский w на «в», произносят раскатистое «р» вместо r и не соблюдают долготу гласных.
Ранее в Сети распространилось видео, как говорит по-английски футболист Андрей Аршавин. Будучи игроком лондонского «Арсенала», он стал поводом для многочисленных насмешек со стороны его одноклубников.
Редкий синдром
Врачи, поначалу сбитые с толку, в конце концов диагностировали у Эбби Фендер редкое заболевание, известное как синдром иностранного акцента. Правда, выяснить, почему он развился именно у нее, так и не смогли.
Синдром иностранного акцента связан с повреждением речевого центра мозга и проявляется чаще у женщин, чем у мужчин, — в большинстве случаев после перенесенного инсульта или из-за травм и опухолей.
Впервые синдром был описан в начале XX века, с тех пор зарегистрировано чуть более 100 случаев. Люди, страдающие от этого заболевания, иначе произносят слова — например, у них меняется словарный запас и появляется способность изъясняться на том языке, который раньше они не знали. Это состояние может пройти, но может и сохраниться на долгие годы.
В случае с Эбби врачи не смогли понять причину появления мультяшного голоса и русского акцента. Врачи сделали женщине МРТ, провели ряд других исследований и предположили, что при удалении межпозвонковой грыжи врачи могли повредить нерв.
Помог логопед
Эбби обратилась к фониатрам и логопедам, они помогли ей восстановить голос и почти вернуться к прежнему акценту.
— Сейчас я могу говорить как техаска, только когда использую определенные речевые техники, но непривычный акцент еще периодически возвращается ко мне — так, недавно я вдруг перешла на австралийский выговор, — рассказала женщина. — На самом деле, мне очень не нравится, что я не могу контролировать себя и не знать, как будет звучать мой голос в следующий момент.