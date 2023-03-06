39-летняя американка после операции на позвоночнике заговорила с сильным русским акцентом

Что с голосом?

После операции Эбби почувствовала, что голос ее неожиданно стал очень высоким.

— Я говорила как мультяшная Минни Маус с таким ярким восточно-европейским — русским или украинским — акцентом, — рассказала женщина. — Меня по десять раз в день спрашивали, откуда я приехала в Америку. Однажды я сказала — из России, и человек стал говорить со мной на своем родном языке. Я понятия не имела, что делать, поэтому мне пришлось признаться…

Отметим, что носители русского языка, говорящие по-английски с акцентом, часто заменяют межзубные звуки на русские «с» и «з», английский w на «в», произносят раскатистое «р» вместо r и не соблюдают долготу гласных.

Ранее в Сети распространилось видео, как говорит по-английски футболист Андрей Аршавин. Будучи игроком лондонского «Арсенала», он стал поводом для многочисленных насмешек со стороны его одноклубников.