Осень без ОРВИ: специалисты объяснили, какая профилактика может быть эффективна

Почему мы болеем?
Многим кажется: главная причина того, что осенью все резко начинают болеть — похолодание на улице. Однако врачи опровергают это и говорят, в первую очередь, о социальных факторах. Так, Сергей Артюшкин, проректор по учебной работе, заведующий кафедрой оториноларингологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, сообщил, что распространению заболеваний ЛОР-органов способствуют:
эпидемический подъем заболеваемости вирусными респираторными инфекциями;
скученность населения;
тесный контакт с больным острыми респираторными инфекциями;
проректор по учебной работе, заведующий кафедрой оториноларингологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н.Карточка эксперта
При этом необходимо понимать, что ЛОР-заболевания бывают хронические, сезонные, инфекционные, а также разделяются по способам и динамике распространения, отмечает Надежда Малешко, коммерческий директор группы компаний ТИОН.
— Если говорить о причинах распространения вообще любой инфекции — ОРВИ, COVID и других инфекционных заболеваний, — то первичны, конечно, контакты, — уточнила она. — Общаясь с другими людьми или через контакты с предметами, которые были в руках у переносчиков инфекции, мы получаем вирусы и бактерии. При этом есть сезонные пики, во время которых нужно быть чрезвычайно осторожными и пользоваться методами защиты и профилактики.
Надежда Малешко объяснила, что бактерии гибнут либо при очень высокой температуре воздуха на улице, либо, наоборот, при низкой.
— У всех бактерий есть благоприятные периоды размножения, — напомнила она. — То же самое происходит с бактериями, которые вызывают у нас болезни. Соответственно, летом ниже риск заболеть, потому что жарко, а зимой — потому что на улице холодно, а у людей происходит, в целом, меньше контактов.
Кто болеет чаще
В соответствии с факторами риска можно выделить категории людей, которые чаще других подвержены ЛОР-заболеваниям в период ОРВИ. К ним Сергей Артюшкин относит, в первую очередь, детей, у которых не сформирован адаптивный иммунитет, а также работников производств с неблагоприятными условиями труда: повышенным уровнем вредных веществ в воздухе, резкими изменениями температуры или дискомфортным температурным режимом в помещении, а также высокой влажностью воздуха или, наоборот, слишком сухой атмосферой. Еще одна группа риска — работники «голосовых» профессий, т.к. они чаще напрягают связки, а это снижает местный иммунитет.
Дети болеют чаще взрослых еще и потому, что контакты у них происходят чаще: они ежедневно взаимодействуют с гораздо большим количеством людей, чем взрослые.
— Если мы берем те же школы, в которых учится от 500 до 2000 учеников, то, естественно, дети со своим многообразием микрофлоры и наличием вирусов и бактерий постоянно ими обмениваются, — рассказывает Надежда Малешко. — Дальше все это «падает» в благоприятную среду, возможно, накладывается на какие-то хронические заболевания. Плюс играет роль тот фактор, что у ребенка иммунитет еще не настолько сильный, как у взрослого, — в нежном возрасте он еще не переболел большинством версий гриппа, ОРВИ и другими болезнями, с которыми успеет встретиться позже. Наверное, эти два фактора больше всего влияют на то, что дети чаще болеют.
Народные методы — с осторожностью
К лечению и профилактике ОРВИ с помощью народных методов стоит подходить с осторожностью: потенциальная польза может оказаться меньше, чем возможный вред.
Например, как отмечает Сергей Артюшкин, в клинических рекомендациях по лечению ОРВИ нет указаний на целесообразность применения меда и чеснока, однако, теплый чай с медом может быть полезен, если у пациента не было аллергических реакций на этот продукт. А вот с чесноком все сложнее.
— Чеснок обладает фитонцидными свойствами, активен против многих бактерий и вирусов, является адаптогеном, повышая способность организма противостоять неблагоприятным факторам, поэтому его целесообразно использовать в пищу здоровым людям в эпидемический период ОРВИ как профилактическое средство, — уточняет Сергей Артюшкин. — Но чеснок не рекомендуется людям с заболеваниями желудка и 12-перстной кишки, беременным, кормящим женщинам.
— Действительно, мёд, чеснок, клюква, обильное питьё способствуют скорейшему выздоровлению, — считает Надежда Малешко. — Более того, я могу сказать, что специалисты, которые приходят на дом или к которым вы приходите в клинику, рекомендуют всё те же чеснок, мёд, какие-то травы, морсы, обильное питьё как вспомогательные средства. Это не из серии каких-то «вампирских» сказок или «бабкиных заговоров». Все мы прекрасно знаем, что в том же самом чесноке, в меду, в ягодах, в травах содержатся витамины, минералы, микроэлементы, которые добавляют в химически синтезированные лекарства. Да, там разная дозировка, разная концентрация, но всё равно «природные» компоненты обладают набором полезных веществ, антибактериальным, противовирусным эффектом. Конечно, перед приемом, в первую очередь, нужно посетить врача, вспомнить про возможные аллергические реакции — например, на тот же самый мёд — и уточнить, можно ли принимать их в поддержку основной терапии.
В целом же Сергей Артюшкин отмечает, что при ОРВИ рекомендованы нераздражающая диета и обильное питье. Пища должна иметь мягкую консистенцию и содержать легкоусвояемые продукты, богатые витаминами: нежирные сорта мяса, рыбы, молочные продукты, фрукты, овощи, соки, компоты. Не рекомендовано употребление острой, кислой, соленой, горячей и холодной пищи и воды.
Чистота — залог здоровья?
Самое действенное средство профилактики — изоляция.
— Если есть какие-то объявленные сезонные эпидемии или вы наблюдаете, что рядом с вами большое количество заболевших людей, нужно воздержаться от посещения таких мест, — говорит Надежда Малешко.
Но полностью изолироваться от общества — это из серии фантастики. Поэтому, в первую очередь, нужно соблюдать чистоту и гигиену.
— Мыть руки, лицо, когда возвращаешься из мест большого скопления людей — аэропортов, концертов, театров, магазинов, — говорит Надежда Малешко. — Не забывайте про средства индивидуальной защиты: сейчас у нас есть маски, антибактериальные салфетки, спреи и так далее. Я все это рекомендую использовать — они очень хорошо помогают избегать контакта и минимизировать риск заболевания.
Дополнительно, в качестве профилактики, она советует принимать витаминные комплексы, предварительно проконсультировавшись с врачом.
Сергей Артюшкин при этом отмечает, что в осенне-зимний период пополнять недостаток витаминов лучше с пищей, что не позволит допустить их переизбытка.
Если говорить о лекарственных препаратах, то, по словам эксперта, клинические рекомендации для людей, страдающих рецидивирующим тонзиллофарингитом, содержат иммуномодулирующие препараты с целью профилактики рецидивов. Также рекомендовано восстановление нормального микробиоценоза слизистой оболочки ротоглотки с помощью БАД, содержащих микроорганизмы, относящиеся к индигенным бактериям слизистой оболочки.
При этом специфическая вакцинопрофилактика ОРВИ не разработана, напомнил Сергей Артюшкин, но в предэпидемический период рекомендованы прививки против гриппа в соответствии с рекомендациями МЗ РФ.
Чем мы дышим
Наиболее тесный контакт с другими людьми — а также с вирусами и бактериями — происходит внутри помещения. И здесь два пути, чтобы ослабить воздействие: уменьшить концентрацию людей внутри одного помещения и контролировать доступ в него больных, а также использовать специальные приборы для очистки воздуха, например, очистители и обеззараживатели воздуха, отмечает Надежда Малешко.
Сергей Артюшкин, в свою очередь, выделил следующие мероприятия, которые целесообразны для уменьшения распространения вирусов внутри помещения:
регулярное проветривание;
удаление пыли и грязи с поверхностей,
использование ультрафиолетовой лампы для обработки помещения;
применение эфирных масел с антибактериальными свойствами;
регулярная дезинфекция поверхностей, особенно тех, которые часто касаются люди, включая пол;
использование специальных очистителей воздуха, которые удаляют из воздуха вирусы, бактерии, грибы.
Как отметила Надежда Малешко, инфекции с аэрозольным механизмом передачи определяют 90% инфекционной заболеваемости в мире.
— Обеззараживание воздуха — профилактическое мероприятие, которое помогает предотвратить распространение инфекционных заболеваний с аэрозольным механизмом передачи: туберкулеза, кори, дифтерии, ветряной оспы, краснухи, ОРВИ, включая грипп, — добавила она.
Существует много методов обеззараживания: например, ультрафиолетовое (УФ) бактерицидное облучение воздушной среды помещений, применение бактериальных фильтров, воздействие аэрозолями дезинфицирующих средств или озоном. У каждой из технологий — свои преимущества и недостатки, и знать их необходимо как при выборе оборудования для профилактики инфекций, так и при его эксплуатации.
Например, в медицинских учреждениях обеззараживание проводится по СанПиН следующими способами:
ультрафиолетовое облучение с интервалом длины волн 205-315 нм;
распыление дезсредств;
озонирование;
применение бактериальных фильтров.
Для стерилизации воздуха устанавливают УФ-лампы, реже — озонаторы или приборы на основе фотокатализа, объясняет Сергей Артюшкин. Обязательно проводится обработка поверхностей дезсредствами.
— Мы в ТИОН создали технологию очистки воздуха для медицинских учреждений, которую можно применять в присутствии людей 24/7, — рассказала Надежда Малешко. — Она позволяет не только фильтровать воздух с высокой эффективностью и обеспечивать инактивацию (уничтожение) всех микроорганизмов, но и очищать его от основных вредных веществ в газовой фазе. Наша технология основана на электростатике и совместной работе фильтров, справляется практически со всеми загрязнениями воздуха. Эффективна при борьбе с большинством известных инфекций, вызванных микроорганизмами I–II и III–IV групп патогенности, включая чуму, сибирскую язву, лихорадку Эбола, коронавирусную инфекцию COVID-19 и др. Это подтверждено результатами испытаний различных независимых лабораторий и научно-исследовательских институтов. Также мы активно работали с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в период пандемии коронавируса.
Она отметила, что технология была адаптирована и под бытовые цели, чтобы использовать оборудование в том числе и дома.
— Наш обеззараживатель уничтожает все типы микроорганизмов, делает воздух здоровым и бережет от множества потенциально опасных загрязнений, включая аллергены, мелкодисперсную пыль (PM2.5/PM10), бактерии и вирусы, — объяснила Надежда Мелешко. — Такая глубокая очистка воздуха от газов, вредных веществ и запахов происходит за счет специальной смеси сорбентов и катализаторов. Фильтры утилизируются, как бытовой мусор. Т.е. использование абсолютно безопасное: не выделяются вредные вещества, нет опасного УФ-излучения.
Она добавила, что для профилактики ЛОР-заболеваний, в целом, очень важно создание здорового микроклимата в помещении. При этом простое проветривание может принести больше проблем, чем пользы. Это и сквозняки, и грязь с улицы, и частички пыли, на которых могут находиться микробы. А высокотехнологичные приборы как раз и призваны комплексно решить эти проблемы.
— Если мы хотим очистить локально помещение, мы должны понимать, что понадобится режим рекуперации, т.е. очистки внутреннего воздуха. При этом извне никакой воздух, в том числе заражённый, поступать не должен, — уточнила Надежда Малешко. — Это актуально для инфекционных больниц, операционных и так далее. Там полностью закрытые, герметичные помещения, в которых убиваются 99,99% бактерий. Но если в помещении постоянно происходит ротация людей, нет герметичности (например, постоянно открываются и закрываются окна и двери), то действие это будет значительно снижаться. Поэтому нужно определить, какой степени очистки нужно добиться.
По ее словам, в практике ТИОН есть прецеденты, когда приборы, обеспечивающие высочайший класс очистки воздуха, находят применение не только в медицинских учреждениях, но и в школах, местах с большой проходимостью: фитнес-центрах, салонах красоты.
— Несмотря на то, что там происходит приток дополнительного воздуха и массы людей мигрируют, всё равно по итогам испытаний содержание в воздухе бактерий значительно снижается и степень защиты очень высокая, — говорит Надежда Малешко. — Помимо внешних факторов, которые влияют на качество очистки, нужно еще учитывать площадь помещения. Необходимо провести мониторинг воздуха и правильно рассчитывать количество приборов на обслуживание определенного количества кубических метров. Т.е. каждое оборудование нужно подбирать под конкретное помещение, учитывать, каким образом организована вентиляция.
Неделю или семь дней
У народной поговорки «Если насморк не лечить, то он пройдет за неделю, а если лечить — то за 7 дней» есть веское основание.
— Обычная простуда, проявляющаяся насморком, продолжается 5-7 дней и может пройти без лечения, — говорит Сергей Артюшкин. — Однако у пациента вследствие недостаточности носового дыхания значительно нарушается качество жизни, возникают симптомы гипоксии мозга, недомогание, снижается работоспособность, дыхание через рот не является физиологическим, усугубляются симптомы поражения глотки и гортани.
Если же присоединится бактериальная инфекция, то это может привести к развитию бактериального синусита, острого гнойного отита, бактериального острого тонзиллофарингита, бактериального острого ларингита с риском развития жизненно опасных осложнений со стороны мозга, общей воспалительной реакции — сепсиса.
Поэтому, чтобы предупредить развитие таких заболеваний, все-таки стоит серьезно относиться к профилактике и лечению обычных ОРВИ.