Осень без ОРВИ: специалисты объяснили, какая профилактика может быть эффективна

— Действительно, мёд, чеснок, клюква, обильное питьё способствуют скорейшему выздоровлению, — считает Надежда Малешко. — Более того, я могу сказать, что специалисты, которые приходят на дом или к которым вы приходите в клинику, рекомендуют всё те же чеснок, мёд, какие-то травы, морсы, обильное питьё как вспомогательные средства. Это не из серии каких-то «вампирских» сказок или «бабкиных заговоров». Все мы прекрасно знаем, что в том же самом чесноке, в меду, в ягодах, в травах содержатся витамины, минералы, микроэлементы, которые добавляют в химически синтезированные лекарства. Да, там разная дозировка, разная концентрация, но всё равно «природные» компоненты обладают набором полезных веществ, антибактериальным, противовирусным эффектом. Конечно, перед приемом, в первую очередь, нужно посетить врача, вспомнить про возможные аллергические реакции — например, на тот же самый мёд — и уточнить, можно ли принимать их в поддержку основной терапии.