Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

От хирурга до стилиста. Как устроена современная офтальмология в Петербурге

Какую клинику петербуржцы рекомендуют знакомым, если нужен хороший офтальмолог? Очень часто они называют центр «Зрение». Здесь работают специалисты экспертного уровня, которые помогут разобраться даже в сложной проблеме и выберут верную тактику лечения.

28 апреля 20232
От хирурга до стилиста. Как устроена современная офтальмология в Петербурге
Источник:
Пресс-служба ООО «Инкерман»

Клиника работает в Петербурге с 2011 года. В 2021 году она объединила все филиалы в одном современном медицинском центре рядом с метро «Спортивная». Пространство устроено таким образом, чтобы учесть, кажется, все возможные запросы пациента.

От хирурга до стилиста. Как устроена современная офтальмология в Петербурге
Источник:
Инфографика: Соня Осколкина

Современное оборудование помогает поставить диагноз точнее. Опытные врачи выберут схему лечения, руководствуясь принципами  доказательной медицины. У команды офтальмологического центра наработана солидная практика в лазерном лечении заболеваний сетчатки и глаукомы. Также одно из ведущих направлений — хирургическое лечение катаракты, глаукомы, заболеваний стекловидного тела и сетчатки. Операции обычно проводятся амбулаторно, продолжительность визита в день хирургического вмешательства — не более полутора часов.

В клинике также ведется наблюдение и лечение детей с прогрессирующей близорукостью и другими заболеваниями глаз. В детском отделении работает психолог, который помогает юным пациентам адаптироваться к очкам или линзам.

Взрослым очки или контактные линзы подберет квалифицированный оптометрист. А штатный стилист подскажет, какой аксессуар подойдет именно вам. Галерея оптики центра «Зрение» — настоящее арт-пространство, где есть не только впечатляющая коллекция оправ и солнцезащитных очков, но и музейные экспонаты.

Тем, в чьи планы такие аксессуары не входят, доступны разные виды лазерной коррекции зрения, включая технологии последнего поколения.

Интересный факт: центр «Зрение» является членом Российской ассоциации медицинского туризма. Иногородних пациентов встретят, организуют трансфер, проживание и даже культурную программу. Поселиться можно в мини-отеле прямо в клинике.

Кстати, в офтальмологический центр приезжают не только пациенты, но и специалисты из других медицинских учреждений. Они проходят различные образовательные курсы на базе клиники и уезжают с сертификатами и удостоверениями государственного образца.

Просп. Добролюбова, 20, корпус 1 (станция метро «Спортивная»)

Реклама,  ООО «Инкерман», лицензия ЛО 41-011148-78/00322950, выдана  Комитетом  по здравоохранению г. Санкт-Петербурга,  лицензия №4372 выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.

 

 

 

Получитеконсультациюспециалиста
пооказываемымуслугамивозможнымпротивопоказаниям
СпецпроектыПремия Частная медицина