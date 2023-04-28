От хирурга до стилиста. Как устроена современная офтальмология в Петербурге

Современное оборудование помогает поставить диагноз точнее. Опытные врачи выберут схему лечения, руководствуясь принципами доказательной медицины. У команды офтальмологического центра наработана солидная практика в лазерном лечении заболеваний сетчатки и глаукомы. Также одно из ведущих направлений — хирургическое лечение катаракты, глаукомы, заболеваний стекловидного тела и сетчатки. Операции обычно проводятся амбулаторно, продолжительность визита в день хирургического вмешательства — не более полутора часов.
В клинике также ведется наблюдение и лечение детей с прогрессирующей близорукостью и другими заболеваниями глаз. В детском отделении работает психолог, который помогает юным пациентам адаптироваться к очкам или линзам.
Взрослым очки или контактные линзы подберет квалифицированный оптометрист. А штатный стилист подскажет, какой аксессуар подойдет именно вам. Галерея оптики центра «Зрение» — настоящее арт-пространство, где есть не только впечатляющая коллекция оправ и солнцезащитных очков, но и музейные экспонаты.
Тем, в чьи планы такие аксессуары не входят, доступны разные виды лазерной коррекции зрения, включая технологии последнего поколения.
Интересный факт: центр «Зрение» является членом Российской ассоциации медицинского туризма. Иногородних пациентов встретят, организуют трансфер, проживание и даже культурную программу. Поселиться можно в мини-отеле прямо в клинике.
Кстати, в офтальмологический центр приезжают не только пациенты, но и специалисты из других медицинских учреждений. Они проходят различные образовательные курсы на базе клиники и уезжают с сертификатами и удостоверениями государственного образца.
Просп. Добролюбова, 20, корпус 1 (станция метро «Спортивная»)
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