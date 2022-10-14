Информационное письмо о прекращении продажи серии таблеток анальгина
Уточняется, что из аптек будут изъяты упаковки анальгина в таблетках по 500 мг, которые производила российская компания «Усолье-Сибирский химфармзавод».
— Недоброкачественная партия была обнаружена в Тульской области, —
Это уже четвертый раз за год
Росздравнадзор предписал всем аптекам проверить, нет ли в их ассортименте таблеток анальгина из этой партии. Если некачественные лекарства обнаружатся, то региональным отделениям ведомства будет поручено их уничтожить.
— Это уже не первый случай прекращения оборота анальгина этого производителя из‑за проблем с растворением, — говорится в сообщении Ассоциации. — В мае этого года был прекращен оборот серии 070620, в августе — серии 090620, а в начале октября — серий 080620 и 100620.
Эксперты обращают внимание, что прекращение обращения партии анальгина
Чем опасен анальгин
Анальгин — одно из самых неоднозначных лекарственных средств. Сейчас его чаще назначают для разового обезболивания, а раньше часто назначали для лечения хронических болей.
Уже давно известно, что у анальгина есть целый «букет» побочных эффектов. Из-за этого лекарство запрещено в большинстве стран мира.
Недавно выяснилось, например, что у пациентов, принимающих анальгин, может развиться лекарственное поражение печени, включая острый гепатит и желтуху. Причем развиться это всё может как через несколько месяцев, так и через несколько дней от начала лечения. Об этом предупреждает даже Минздрав.
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— Анальгин уже давно морально устарел, — считает врач Валентин Шишкин. — Есть новые и более безопасные лекарственные средства, имеющие такой же механизм действия — и так же обезболивающие. В повседневной практике при постоянном приеме — например, для лечения хронической боли у пациентов с онкологией, с корешковым синдромом анальгин не рекомендуется к применению.
О других устаревших лекарствах, которые до сих пор прописывают врачи и которые давно неэффективны, читайте в нашем материале.