Информационное письмо о прекращении продажи серии таблеток анальгина опубликовано на сайте Росздравнадзора. Сообщается, что этот препарат не соответствует требованиям нормативной документации по показателю «растворение». Это было выявлено в рамках выборочного контроля лекарственных средств.

Уточняется, что из аптек будут изъяты упаковки анальгина в таблетках по 500 мг, которые производила российская компания «Усолье-Сибирский химфармзавод».



— Недоброкачественная партия была обнаружена в Тульской области, — сообщает Ассоциация независимых аптек. — Препараты из этой серии могут находиться в обращении и в других регионах.