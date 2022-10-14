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Информационное письмо о прекращении продажи серии таблеток анальгина опубликовано на сайте Росздравнадзора. Сообщается, что этот препарат не соответствует требованиям нормативной документации по показателю «растворение». Это было выявлено в рамках выборочного контроля лекарственных средств.

Уточняется, что из аптек будут изъяты упаковки анальгина в таблетках по 500 мг, которые производила российская компания «Усолье-Сибирский химфармзавод».

— Недоброкачественная партия была обнаружена в Тульской области, — сообщает Ассоциация независимых аптек. — Препараты из этой серии могут находиться в обращении и в других регионах.

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Это уже четвертый раз за год

Росздравнадзор предписал всем аптекам проверить, нет ли в их ассортименте таблеток анальгина из этой партии. Если некачественные лекарства обнаружатся, то региональным отделениям ведомства будет поручено их уничтожить.

 — Это уже не первый случай прекращения оборота анальгина этого производителя из‑за проблем с растворением, — говорится в сообщении Ассоциации. — В мае этого года был прекращен оборот серии 070620, в августе — серии 090620, а в начале октября — серий 080620 и 100620.

Эксперты обращают внимание, что прекращение обращения партии анальгина не требует отзыва ее из гражданского оборота — таблетки не надо возвращать поставщику.

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Чем опасен анальгин

Анальгин — одно из самых неоднозначных лекарственных средств. Сейчас его чаще назначают для разового обезболивания, а раньше часто назначали для лечения хронических болей.

Уже давно известно, что у анальгина есть целый «букет» побочных эффектов. Из-за этого лекарство запрещено в большинстве стран мира.

Недавно выяснилось, например, что у пациентов, принимающих анальгин, может развиться лекарственное поражение печени, включая острый гепатит и желтуху. Причем развиться это всё может как через несколько месяцев, так и через несколько дней от начала лечения. Об этом предупреждает даже Минздрав.

Валентин Шишкин
Валентин Шишкин
медицина

Семейный врач, пульмонолог, аллерголог, терапевт, педиатр, лимфолог, отоларинголог, иммунолог, клинический психолог

Анальгин уже давно морально устарел, — считает врач Валентин Шишкин. — Есть новые и более безопасные лекарственные средства, имеющие такой же механизм действия — и так же обезболивающие. В повседневной практике при постоянном приеме — например, для лечения хронической боли у пациентов с онкологией, с корешковым синдромом анальгин не рекомендуется к применению. 

О других устаревших лекарствах, которые до сих пор прописывают врачи и которые давно неэффективны, читайте в нашем материале.

Анна Майская