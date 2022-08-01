«Непростое в диагностике и опасное для жизни»: невролог Науменко рассказала о заболевании Чубайса

Об этом сообщила в телеграм-канале Ксения Собчак со ссылкой на жену Чубайса, режиссера Авдотью Смирнову. Состояние Чубайса средней тяжести, стабильное. Сообщалось, что после госпитализации ему стало лучше. Диагноз, который поставили Чубайсу и о котором он сообщил сам — синдром Гийена-Барре.

Известно, что комнату, в которой Чубайс почувствовал себя плохо, позж обследовали специалисты в костюмах химической защиты.

Чубайс в марте уехал из России, оставив свой пост экс-спецпредставителя президента России с международными организациями.

Что это за заболевание, синдром Гийена-Барре, как оно протекает и каковы могут быть прогнозы? «Доктору Питеру» о болезни Чубайса рассказала врач-невролог.