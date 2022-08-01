«Непростое в диагностике и опасное для жизни»: невролог Науменко рассказала о заболевании Чубайса

67-летний Анатолий Чубайс госпитализирован в одну из клиник в Европе. Ему стало плохо в воскресенье — у мужчины неожиданно начали отниматься руки и ноги.
Об этом сообщила в телеграм-канале Ксения Собчак со ссылкой на жену Чубайса, режиссера Авдотью Смирнову. Состояние Чубайса средней тяжести, стабильное. Сообщалось, что после госпитализации ему стало лучше. Диагноз, который поставили Чубайсу и о котором он сообщил сам — синдром Гийена-Барре.
Известно, что комнату, в которой Чубайс почувствовал себя плохо, позж обследовали специалисты в костюмах химической защиты.
Чубайс в марте уехал из России, оставив свой пост экс-спецпредставителя президента России с международными организациями.
Что это за заболевание, синдром Гийена-Барре, как оно протекает и каковы могут быть прогнозы? «Доктору Питеру» о болезни Чубайса рассказала врач-невролог.
врач-невролог, специалист по комплексному восстановлению памяти и телесной психотерапииt.me/doc_memory
Симптомы синдрома Гийена-Барре
- Синдром Гийена-Барре, другое название которого — острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия, — это непростое в диагностике и опасное для жизни заболевание, — рассказала «Доктору Питеру» врач-невролог Анна Науменко. — Синдром диагностируют примерно у 1-3 человек на 100 тысяч населения в год. Связано заболевание с воспалительным поражением периферического отдела нервной системы, достоверная причина которого науке пока неизвестна. Часто появлению неврологических симптомов синдрома Гиейна-Барре предшествуют признаки инфекционного процесса — повышение температуры тела, гриппоподобные состояния, поражение верхних дыхательных путей, диарея.
Заболевание проявляется прогрессирующей до 4 недель слабостью ног и рук, уточняет невролог.
- Часто этот симптом носит восходящий характер — от мышц стоп и голеней вверх к рукам, иногда к дыхательной мускулатуре, мышцам туловища, шеи, лица, рта, гортани и глотки, — рассказывает Анна Науменко. — Слабость может сопровождаться снижением или увеличением чувствительности, болью, вегетативными нарушениями — колебаниями артериального давления, изменением ритма и частоты сердечных сокращений, задержкой или недержанием мочи.
Прогнозы
- После того как симптомы заболевания достигнут своего пика, как правило, наступает фаза плато с последующим восстановлением, которое длится до 2 лет, — говорит невролог. — У 10-15% пациентов с синдромом Гийена-Барре оно будет неполным (интересно, что в эту группу риска попадают в том числе пациенты, дебюту заболевания которых предшествовала диарея). Для 5-15% заболевание, к сожалению, становится смертельным — за счет слабости дыхательной мускулатуры, вегетативной дисфункции, вторичных осложнений… В эту группу риска попадают пациенты пожилого возраста, длительно находящиеся на ИВЛ, имеющие определенные, более выраженные изменения по результатам ЭМГ.
Как ставят диагноз
- Диагноз синдром Гийена-Барре можно предположить по истории заболевания (анамнезу), клиническим признакам, но для подтверждения необходимы результаты электромиографии (ЭМГ) и так называемой люмбальной пункции, — объясняет врач. — Ее часто называют пункцией спинного мозга, но никакой спинной мозг с ее помощью не пунктируют, речь идет только о получении материала для исследования состава спинномозговой жидкости.
На что еще похожи симптомы
- Что касается дифференциального диагноза, то синдром Гийена-Барре схож по ряду признаков с инсультами головного и спинного мозга определенной локализации, инфекционным поражением спинного мозга, отравлением тяжелыми металлами, поражениями нервов иного генеза (полиневропатии), мышц (миопатии) и синапсов (миастения), и некоторыми другими заболеваниями, — рассказала Анна Науменко.
К слову, после того, как Чубайса госпитализировали, комнату, где он на тот момент находился, обследовали эксперты в костюмах химзащиты, сообщает канал «
Последствие ковида?
Ранее врачи рассказали «Доктору Питеру», что синдром Гийена-Барре может проявиться после ковида или прививки.
Так, по словам иммунолога Николая Крючкова, риск развития синдрома Гийена-Барре после вакцинации от коронавируса действительно есть, но после перенесенного ковида такой риск гораздо выше. Важно вовремя выявить заболевание и начать лечение.
Как отмечает врач Александр Мясников, синдром Гийена-Барре протекает тяжелее у пожилых людей.
- Смертность 3-7%, (у тех, кто на ИВЛ — 20%), последствия паралича остаются у почти половины пациентов на долгое время, — заявил врач в своем